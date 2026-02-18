Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по итогам второго дня переговоров по украинскому урегулированию, которые проходили в Женеве. По его словам, результаты поездки будут представлены непосредственно главе Кремля.

«О месте нового раунда говорить рано»: Песков прокомментировал завершение переговоров в Женеве

"Члены российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве доложат Путину об их результатах при первой возможности", — отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов о завершении очередного этапа встреч.

Комментируя ход обсуждений в среду, представитель Кремля призвал не делать преждевременных выводов из-за того, что встреча длилась меньше времени, чем в первый день. По его мнению, "меньшая продолжительность переговоров по Украине в Женеве в среду по сравнению с первым днем обсуждения не говорит об отсутствии прогресса".

В то же время, вопрос о том, где и когда состоится следующая встреча представителей сторон, остается открытым. Песков подчеркнул, что "о месте проведения нового раунда переговоров по Украине пока нечего сказать".

Напомним, переговоры в Женеве проходили с участием украинской и российской делегаций при посредничестве международных партнеров и продолжались два дня.

Также "Комментарии" писали, что после завершения основного раунда двухдневных трехсторонних переговоров в Женеве состоялась отдельная "закрытая" встреча представителей Украины и Российской Федерации. Об этом "Общественному" сообщила Диана Давитян, спикер секретаря СНБО и главы украинской делегации Рустема Умерова.

По ее словам, на этой ранее неанонсированной встрече украинскую сторону, кроме самого Умерова, представлял глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны агрессора в переговорах принимал участие глава делегации РФ Владимир Мединский. По имеющейся информации, "эти переговоры продолжались примерно полтора часа", однако их темы остаются неизвестными.