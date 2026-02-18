logo_ukra

Головна Новини Світ Росія «Про місце нового раунду говорити зарано»: Пєсков прокоментував завершення переговорів у Женеві
commentss НОВИНИ Всі новини

«Про місце нового раунду говорити зарано»: Пєсков прокоментував завершення переговорів у Женеві

Російська делегація доповість Путіну про результати зустрічі в Женеві «при першій можливості»

18 лютого 2026, 21:55
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив низку заяв за підсумками другого дня переговорів щодо українського врегулювання, які проходили у Женеві. За його словами, результати поїздки будуть представлені безпосередньо главі Кремля.

"Члены российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве доложат Путину об их итогах при первой возможности", — зазначив Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів щодо завершення чергового етапу зустрічей.

Коментуючи хід обговорень у середу, речник Кремля закликав не робити передчасних висновків через те, що зустріч тривала менше часу, ніж у перший день. На його думку, "меньшая длительность переговоров по Украине в Женеве в среду по сравнению с первым днем обсуждения не говорит об отсутствии прогресса".

Водночас питання про те, де і коли відбудеться наступна зустріч представників сторін, залишається відкритим. Пєсков підкреслив, що "о месте проведения нового раунда переговоров по Украине пока нечего сказать".

Нагадаємо, переговори в Женеві проходили за участю української та російської делегацій за посередництва міжнародних партнерів і тривали два дні.

Також "Коментарі" писали, що після завершення основного раунду дводенних тристоронніх перемовин у Женеві відбулася окрема "закрита" зустріч представників України та Російської Федерації. Про це "Суспільному" повідомила Діана Давітян, речниця секретаря РНБО та голови української делегації Рустема Умєрова.

За її словами, на цій раніше неанонсованій зустрічі українську сторону, окрім самого Умєрова, представляв очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони агресора у перемовинах брав участь голова делегації РФ Володимир Мединський. За наявною інформацією, "ці перемовини тривали приблизно півтори години", проте їхні теми наразі залишаються невідомими.



