О мире можно разве что мечтать: Лавров сделал жесткое заявление о переговорах с Украиной

Россия не намерена приостанавливать боевые действия ради переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя позицию Москвы относительно возможного диалога с Киевом.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам российского министра, Россия якобы готова продолжать переговорный процесс, однако не собирается объявлять паузу в боевых действиях на время дипломатических контактов. Таким образом, Москва фактически связывает возможные переговоры с продолжением военного давления.

Отдельно Лавров прокомментировал идею визита президента Украины Владимира Зеленского в российскую столицу. Приглашение украинскому лидеру приехать в Москву он назвал "огромным жестом доброй воли" со стороны России.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся попыток найти формат для переговоров между Москвой и Киевом. При этом российская сторона продолжает настаивать на собственных условиях и одновременно демонстрирует готовность обсуждать дальнейшие шаги.

Ключевой сигнал Лаврова заключается именно в отказе от прекращения боевых действий на период переговоров. Это означает, что потенциальный дипломатический процесс, согласно позиции Москвы, должен идти параллельно с военными действиями, а не вместо них.

Для Украины такой подход создает очевидную проблему: переговоры в условиях продолжающихся ударов и наступательных действий могут использоваться Россией для усиления давления и улучшения своих позиций.

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