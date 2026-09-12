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Про мир можна хіба мріяти: Лавров зробив жорстку заяву про переговори з Україною

У Москві готові говорити з Києвом, але припиняти бойові дії на час діалогу не мають наміру – запрошення Зеленському назвали «жестом доброї волі»

12 вересня 2026, 17:21
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Кравцев Сергей

Росія не має наміру зупиняти бойові дії заради переговорів з Україною. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи позицію Москви щодо можливого діалогу із Києвом.

Про мир можна хіба мріяти: Лавров зробив жорстку заяву про переговори з Україною

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За словами російського міністра, Росія нібито готова продовжувати переговорний процес, проте не збирається оголошувати паузу у бойових діях на час дипломатичних контактів. Таким чином, Москва фактично пов'язує можливі переговори із продовженням військового тиску.

Окремо Лавров прокоментував ідею візиту президента України Володимира Зеленського до російської столиці. Запрошення українському лідеру приїхати до Москви він назвав "величезним жестом доброї волі" з боку Росії.

Заява прозвучала на тлі спроб спроб знайти формат для переговорів між Москвою і Києвом. При цьому російська сторона продовжує наполягати на власних умовах та водночас демонструє готовність обговорювати подальші кроки.

Ключовий сигнал Лаврова полягає саме у відмові від припинення бойових дій на період переговорів. Це означає, що потенційний дипломатичний процес, згідно з позицією Москви, має йти паралельно з військовими діями, а не замість них.

Для України такий підхід створює очевидну проблему: переговори в умовах ударів і наступальних дій, що продовжуються, можуть використовуватися Росією для посилення тиску і поліпшення своїх позицій.

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