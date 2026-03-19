logo

BTC/USD

70548

ETH/USD

2179

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Россия О переговорах РФ, США и Украины можно забыть: Песков дал разъяснение
commentss НОВОСТИ Все новости

О переговорах РФ, США и Украины можно забыть: Песков дал разъяснение

В Кремле не называют сроков, когда переговоры могут вновь возобновиться

19 марта 2026, 08:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла продолжительная пауза.

О переговорах РФ, США и Украины можно забыть: Песков дал разъяснение

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Трехсторонняя группа – на паузе", — сообщил Песков российским СМИ.

При этом главный рупор Кремля заверил, что якобы работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам, продолжается.

По словам Дмитрия Пескова, Россия продолжит контактировать с Украиной по обмену пленными и телами погибших военнослужащих.

"Работа в этом направлении будет продолжаться", — добавил спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил об "очень плохом предчувствии" из-за влияния войны в Иране на переговорные процессы по миру в Украине. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Зеленский сделал в интервью BBC.

Зеленский обратился с призывом к президенту США Дональду Трампу и премьеру Британии Киру Стармеру встретиться и найти общий язык после неоднократной критики Трампа в адрес Стармера. 

BBC отмечает, что в интервью Зеленский отметил, что хотя он не будет указывать Трампу, что делать, им (Трампу и Стармеру – ред.) следует встретиться, чтобы "восстановить отношения".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в перспективе мирного урегулирования войны, развязанной Россией. По его словам, несмотря на сложные моменты и внутренние вызовы, главная цель Украины неизменна – мир.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости