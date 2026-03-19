Про переговори РФ, США та України можна забути: Пєсков дав роз'яснення
Про переговори РФ, США та України можна забути: Пєсков дав роз'яснення

У Кремлі не називають термінів, коли переговори можуть знову відновитись

19 березня 2026, 08:35
Кравцев Сергей

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в переговорному процесі Москви та Києва за посередництва Вашингтона виникла тривала пауза.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Тристороння група — на паузі", — повідомив Пєсков російським ЗМІ.

При цьому головний рупор Кремля запевнив, що нібито робота в рамках двосторонньої російсько-американської робочої групи, присвяченої економічним аспектам, продовжується.                            

За словами Дмитра Пєскова, Росія продовжить контактувати з Україною щодо обміну полоненими та тілами загиблих військовослужбовців.

"Робота в цьому напрямку триватиме", — додав речник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський заявив про "дуже погане передчуття" через вплив війни в Ірані на переговорні процеси щодо миру в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Зеленський зробив в інтерв'ю ВВС.

Зеленський звернувся із закликом до президента США Дональда Трампа та прем'єра Британії Кіра Стармера зустрітися і порозумітися після неодноразової критики Трампа на адресу Стармера.

BBC зазначає, що в інтерв'ю Зеленський зазначив, що хоча він не вказуватиме Трампу, що робити, їм (Трампу та Стармеру – ред.) слід зустрітися, щоб "відновити стосунки".

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у перспективі мирного врегулювання війни, розв'язаної Росією. За його словами, незважаючи на складні моменти та внутрішні виклики, головна мета України незмінна – світ.



