Про переговори РФ, США та України можна забути: Пєсков дав роз'яснення

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в переговорному процесі Москви та Києва за посередництва Вашингтона виникла тривала пауза.

"Тристороння група — на паузі", — повідомив Пєсков російським ЗМІ.

При цьому головний рупор Кремля запевнив, що нібито робота в рамках двосторонньої російсько-американської робочої групи, присвяченої економічним аспектам, продовжується.

За словами Дмитра Пєскова, Росія продовжить контактувати з Україною щодо обміну полоненими та тілами загиблих військовослужбовців.

"Робота в цьому напрямку триватиме", — додав речник.

