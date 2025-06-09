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Об этом мечтали все россияне: в какую страну РФ возобновляет прямые рейсы

Москва запускает поезд к другу Ким Чен Ыну

9 июня 2025, 23:25
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Кравцев Сергей

Российская железнодорожная компания "РЖД" сообщила, что с 17 июня возобновляется движение пассажирских поездов по маршруту Москва — Пхеньян после более чем пятилетнего перерыва. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское издание The Insider.

Об этом мечтали все россияне: в какую страну РФ возобновляет прямые рейсы

РФ возобновляет прямые рейсы в Северную Корею. Фото: из открытых источников

При этом в РЖД уточнили, с 19 июня также возобновится движение поездов по маршруту Хабаровск – Пхеньян. Пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР было остановлено в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В то же время в последнее время железнодорожный "Мост Дружбы" между двумя странами активно использовался для поставки оружия и других грузов из КНДР для нужд российской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Северная Корея переместила свой новый боевой эсминец, который был поврежден в результате неудачного спуска на воду 21 мая, в порт возле российской границы. Это может говорить о том, что Москва поможет КНДР отремонтировать судно. Об этом говорится в материале CNN.

В публикации говорится, что спутниковые снимки Maxar Technologies от 8 июня свидетельствуют о перемещении 5000-тонного эсминца класса Choe Hyon в сухой док в порту Раджин. Он входит в особую экономическую зону Северной Кореи Расон, примыкающую к границе с Россией.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия оставляет за собой свободу действий по вопросу развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и может воспользоваться ею при необходимости, если придется реагировать на агрессивные действия НАТО вблизи границ РФ. Об этом заявил на брифинге спикер главы государства Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что существование моратория РФ на развертывание РСМД близится к своему логическому завершению, "Запад не оценил сдержанность Москвы".




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Источник: https://theins.ru/news/281990?fbclid=IwY2xjawKz96VleHRuA2FlbQIxMQABHrBRl3hrvI0qJSBKwDFVo4O64gCm5ZmN4gw8d0mJbI5IEv1cuXJAwb38DX15_aem_Yv5-XQMZKzkMC3cDg-aGWA
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