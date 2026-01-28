Обещает золотые горы: Путин пытается подружиться с лидером, которого ранее угрожал "уничтожить" Кремль

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с вновь избранным президентом Сирии Ахмедом аш-Шаара заявил о готовности России присоединиться к восстановлению страны после почти 15-летней войны. Примечательно, что еще около десяти лет назад в Кремле называли нынешнего сирийского лидера изувером и декларировали намерения его уничтожить.

Встреча Путина с Ахмедом аш-Шаара (фото из открытых источников)

О заявлении Путина о помощи Сирии сообщила пресс-служба Кремля.

"Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе", — сказал российский президент в беседе с сирийским лидером.

В ходе встречи с Ахмедом аш-Шаара Путин также заявил, что между Россией и Сирией "на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц".

Как отмечает The Moscow Times, ранее исламистскую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам", возглавлявшую аш-Шаара (известный также как аль-Джулани), в Москве определяли как "террористическую организацию", действующую "жестокими и варварскими методами".

В 2016 году МИД РФ заявлял, что "борьба с этими изуверами будет продолжаться до их полного уничтожения". А уже в 2017 году Минобороны России сообщало, что во время одного из ударов российских ВКС аль-Джулани якобы оторвало руку.

В декабре 2024 года повстанческие силы под руководством Ахмеда аш-Шаара захватили власть в Сирии после того, как бывший президент страны Башар Асад бежал в Москву.

В настоящее время президент РФ Владимир Путин пытается достичь договоренностей о сохранении российских военных баз в Сирии, оказавшихся под угрозой после падения режима Асада.

На прошлой неделе сирийские власти выдвинули требование о выводе российских войск из базы Камышлы в столице Сирийского Курдистана. С 2019 года эта база была ключевым опорным пунктом контроля над северо-восточными регионами страны и важным логистическим узлом для опрокидывания сил.

