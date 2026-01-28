Обіцяє золоті гори: Путін намагається подружитися лідером, якого раніше погрожував "знищити" Кремль

Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з новообраним президентом Сирії Ахмедом аш-Шаара заявив про готовність Росії долучитися до відбудови країни після майже 15-річної війни. Примітно, що ще близько десяти років тому в Кремлі називали нинішнього сирійського лідера "бузувіром" і декларували наміри його "знищити".

Зустріч Путіна з Ахмедом аш-Шаара (фото з відкритих джерел)

Про заяву Путіна щодо допомоги Сирії повідомила пресслужба Кремля.

"Знаю, що дуже багато потрібно буде відновлювати в Сирії, і наші економоператори, у тому числі будівельного сектора, готові до цієї спільної роботи", — сказав російський президент у розмові з сирійським лідером.

Під час зустрічі з Ахмедом аш-Шаара Путін також заявив, що між Росією та Сирією "на міждержавному рівні ніколи не було жодних похмурих сторінок".

Як зазначає The Moscow Times, раніше ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке очолював аш-Шаара (відомий також як аль-Джулані), у Москві визначали як "терористичну організацію", що діє "жорстокими та варварськими методами".

У 2016 році МЗС РФ заявляло, що "боротьба з цими бузувірами триватиме до їх повного знищення". А вже у 2017 році Міноборони Росії повідомляло, що під час одного з ударів російських ВКС аль-Джулані нібито відірвало руку.

У грудні 2024 року повстанські сили під керівництвом Ахмеда аш-Шаара захопили владу в Сирії після того, як колишній президент країни Башар Асад утік до Москви.

Наразі президент РФ Володимир Путін намагається досягти домовленостей щодо збереження російських військових баз у Сирії, які опинилися під загрозою після падіння режиму Асада.

Минулого тижня сирійська влада висунула вимогу про виведення російських військ з бази Камишли у столиці Сирійського Курдистану. З 2019 року ця база була ключовим опорним пунктом для контролю над північно-східними регіонами країни та важливим логістичним вузлом для перекидання сил.

