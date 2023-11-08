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Обиженный Лавров сделал новое заявление о возобновлении "зернового соглашения"

Лавров снова обвинил во всем Запад

сегодня, 14:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Главный дипломат Кремля сделал новое заявление о возобновлении "зернового соглашения". По словам Лаврова, " их часть пакета "зернового соглашения" абсолютно на нуле". Его заявление цитируют российские пропагандисты.

Обиженный Лавров сделал новое заявление о возобновлении "зернового соглашения"

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Уже традиционно министр иностранных дел России во всем обвинил во всем Запад. Мол, Россию снова обманывают.


"Мы видим старания господина Гуттереша, но эти старания ничего не приносят. Мероприятие упорно, глядя вам в глаза, в данном случае сотрудникам секретариата ООН, заявляет, что никакие санкции против продовольствия и удобрений из России не введены. Это очередная, я уже многократно приводил. вам примеры лжи", — сказал Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия объявила семь условий для возобновления "зернового соглашения". Россия готова вернуться к зерновому соглашению, однако для этого западным странам нужно выполнить семь его требований. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Кроме того, Россия требует снять "все препятствия для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений". Еще два условия от РФ: "должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений", а также "должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок".

Также россияне требовали, что должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть возобновлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса.

 



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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/29356
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