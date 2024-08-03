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Обменянный российский оппозиционер Кара-Мурза внезапно выдал речь в защиту РФ

Оппозиционер считает, что обычные россияне не должны страдать от западных санкций

сегодня, 07:38
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Кравцев Сергей

Санкции западных стран, введенные в последние годы, оказались направлены не против путинского режима, а против всей страны и российских граждан. И это совсем неправильно. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил освобожденный из заключения российский оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза, пишет "Медуза". Интересно, что подобные голоса время от времени раздаются на Западе, где предлагают ослабить санкции, из-за которых якобы страдают невинные россияне, а не те, кто находится в Кремле.

Обменянный российский оппозиционер Кара-Мурза внезапно выдал речь в защиту РФ

Владимир Кара-Мурза. Фото: из открытых источников

Кара-Мурза напомнил, что на протяжении долгих лет он вместе с политиком Борисом Немцовым занимался политической работой на международном направлении и заявил, что продолжит это делать.

"Принцип закона Магнитского заключается в том, что лично те люди, которые — на основании подтвержденных и достоверных данных — участвовали в коррупции и нарушении прав человека в своей стране, больше не смогут вывозить наворованное и пользоваться благами демократических принципов в странах Запада. Мы видим в последние годы, особенно после начала войны, что от этого принципа отошли многие демократические страны", – заявил оппозиционер. 

Он добавил, очень часто видно, что санкции западных демократических стран оказываются направлены уже не против режима Путина и не против конкретных преступников в высших рядах режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан.

По словам Кара-Мурзы, это "крайне несправедливо и контрпродуктивно", потому что дает российской пропаганде возможность представить, что россияне оказались "в кольце врагов".

Санкции против чиновников должны быть персональными, добавил Кара-Мурза, напомнив слова Немцова: "Страну не трогайте — негодяев наказывайте".

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ сообщили о включении в сделку по обмену заключенными известного российского оппозиционера.




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Источник: https://meduza.io/news/2024/08/02/kara-murza-zapadnye-sanktsii-napravleny-ne-protiv-rezhima-putina-a-protiv-vsey-strany?fbclid=IwY2xjawEaKAZleHRuA2FlbQIxMAABHSEXz3IDIcaDmHq52S2FHqHc1f93zyiZCct_3IDdf8iTPLGv0mOeOOifWw_aem_0OnLcQ4WzAyCwbWA6EKStQ
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