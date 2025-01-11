Целый ряд крупных американских компаний продолжают вести свой бизнес в России, и только за 2023 год уплатили в бюджет страны-агрессора 1,2 миллиарда долларов налогов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Newsweek со ссылкой на подсчеты, полученные от агитационной группы B4Ukraine и Киевской школы экономики.

Бюджет России. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что многие западные компании, чей бизнес не подпадал под санкционные ограничения, покинули Россию по чисто моральным причинам после российского нападения на Украину. Однако многие компании остались.

По подсчетам Института лидерства руководителей Йельской школы менеджмента (CELI), до сих пор продолжают работать в РФ 123 крупные американские компании. Киевская школа экономики, которая также учитывает средние и меньшие фирмы, считает, что в России осталось около 328 американских компаний.

Эксперты также обнародовали перечень из 10 американских компаний, которые уплатили больше всего налогов в бюджет РФ (данные за 2023 год):

табачная компания Philip Morris International ($220 млн),

производитель напитков PepsiCo ($135 млн),

кондитерская компания Mars ($99 млн),

производитель товаров для здоровья и гигиены Procter & Gamble ($67 млн),

производитель снеков и кондитерских изделий Mondelez ($62 млн),

инвестиционный банк Citigroup ($53 млн),

сельскохозяйственная компания Cargill ($50 млн),

фармацевтическая компания Johnson & Johnson ($42 млн),

независимый производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic ($34 млн),

нефтесервисная компания Weatherford ($32 млн).

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