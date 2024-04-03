Обогащается не только Путин: в России установлен новый рекорд

В этом году в ежегодный рейтинг богатейших людей мира Forbes вошли 125 миллиардеров из России и это число стало рекордным. Как передает портал "Комментарии", по информации российского издания Forbes, до этого предыдущий рекорд был установлен в 2021 году – тогда в рейтинг попал 121 миллиардер из России. Сразу после начала вторжения в Украину количество российских миллиардеров резко сократилось – до 88 человек в 2022 году. В 2023 году их было 110 человек.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Богатейшим из россиян Forbes назвал владельца "Лукойла" Вагита Алекперова с состоянием 28,6 миллиарда долларов.

Forbes отмечает, что количество российских миллиардеров могло быть даже большим, но десять человек из числа самых богатых бизнесменов после начала войны отказались от гражданства РФ и теперь фигурируют в рейтинге как представители других стран.

В то же время совокупное состояние российских миллиардеров Forbes оказалось ниже, чем в 2021 году: $576,8 млрд против $606,2 млрд в 2021 году.

Всего в глобальный рейтинг Forbes 2024 года вошел 2781 миллиардер. Тройка лидеров за год не изменилась – это президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (233 миллиарда), основатель Tesla Илон Маск (195 миллиардов) и создатель Amazon Джефф Безос (194 миллиарда).

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