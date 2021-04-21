Обращение Путина к Федеральному собранию: к чему готовиться Украине

Сегодня, 21 апреля, ожидается обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Какие могут быть сделаны важные заявления в ракурсе Украины и не только? К чему нам нужно быть готовыми, учитывая скопление российской военщины на наших границах? Эти вопросы "Комментарии" решили задать экспертам.

Обращение Путина к Федеральному собранию. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Это будет программная речь Путина, где тот расставит акценты касательно внутренних и внешних приоритетов России"

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич подчеркивает, что с точки зрения общей тональности в диалоге с Украиной и коллективным Западом, РФ в последнее время старается максимально не субъективизировать Украину. В таком ключе акценты будут и в обращении Путина, считает он.

"Предполагаю, что касаясь украинской темы, Путин будет заявлять что-то вроде о желании Москвы обеспечить мир, что Киеву следует договариваться напрямую с ОРДЛО, о необходимости что-то делать с украинским государством. Теоретически что-то могут пообещать по Донбассу. Но обещать — не значит жениться. Для РФ на сегодня в аннексии Донбасса нет необходимости. Ей важно расшатывать ситуацию во всей Украине", — поясняет Игорь Тышкевич.

Он подчеркивает, что это будет программная речь Путина, где тот расставит акценты касательно внутренних и внешних приоритетов России. И Украина здесь – лишь одна из…

"Путин будет говорить о США, ЕС, Молдове, Сирии, Ливии. И его риторика по Украине будет исходить из общей конструкции, — отмечает эксперт. — По Ливии последние переговоры о прекращении огня стали компромиссом между РФ и европейскими странами. Ситуацию в Нагорном Карабахе, во время конфликта между Арменией и Азербайджаном, урегулировали фактически РФ и Турция. Опираясь на эти и другие примеры, Путин может дать посылы Западу в стиле: по нескольким площадкам нам удалось решить вопрос без руководства государств, где был конфликт — давайте сделаем так по Украине".

Возможны и акценты по Беларуси в стиле того, что это – российская зона влияния. Так что Путин будет говорить об интеграции, поддержке и так далее, считает Игорь Тышкевич.

"Но в отличие от ситуации августа-сентября 2020 года, Лукашенко чувствует себя увереннее. Потому практическая реализация интеграции, чему он всячески сопротивляется, под вопросом. Да, у РФ есть рычаги влияния в связи с кризисом в Беларуси. Но они истощаются с каждым месяцем. В Минске это видят. Максимум, что могут объявить – возврат к лозунгам и тезисам начала "нулевых". Будут говорить об общих налогах, политической интеграции, общем внешнеполитическом векторе. Властью же не готовы делиться с россиянами ни Лукашенко, ни белорусские политические и экономически элиты", — резюмирует эксперт.

"Сегодня у Путина явно будет день принятия важных решений"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко прогнозирует, что в путинской речи сегодня будут следующие меседжи: Украина не делает выводов, узурпирует власть, наше руководство и продвигает народ и государство в сторону войны.

"Якобы это видно по действиям военных и силовых структур по отношению к жителям ОРДЛО, где уже более 700 тысяч стали гражданами РФ. Услышим посылы в стиле "не останемся безразличными к судьбам русскоязычных". В этом ракурсе вчерашнее видеообращение президента Украины, в котором он затронул вопросы войны и мира, концентрации российских войск у наших границ, – это, прежде всего, обращение верховного главнокомандующего. Зеленский предпринял еще один шаг для того, чтобы решить конфликт дипломатическим, политическим путем. Реализовать шаг на упреждение, чтобы не скатиться в войну, которую готовит РФ. Реакция Путина станет более ясна как раз таки после его обращения к Федеральному собранию", — отмечает Игорь Романенко.

Он также обращает внимание на сегодняшний визит в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Сегодня у Путина явно будет день принятия важных решений, — считает генерал. — Не факт, что озвучит их, но какие-то моменты — может. С точки зрения военных и стратегическим вопросов, нельзя долго держать войска в таком состоянии, в каком их держит сейчас Кремль у украинско-российской границы и в Крыму. Для эффективного применения они почти готовы. В том числе — по погодным условиям. Ситуация в мире вряд ли будет лучше для России. Думаю, у Кремля есть неделя от сегодняшнего дня для принятия важных решений в ракурсе эскалации или деэскалации".

Ранее "Комментарии" писали, какой может быть реакция Кремля на видеообращение Владимира Зеленского.

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