Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По его словам, контакт между лидерами действительно проходил "относительно недавно", однако после этого новых разговоров не последовало. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

Фото: из открытых источников

В комментарии Песков предложил ориентироваться на официальные сообщения Кремля, отметив, что дату последнего звонка можно проверить в публичных сводках. Он подчеркнул, что именно этот разговор является последним подтвержденным контактом между руководителями России и США.

Представитель Кремля также уточнил, что после упомянутого звонка телефонное общение между Путиным и Трампом больше не фиксировалось.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Кремля, последний телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся 16 октября. Другие подтвержденные контакты после этой даты российская сторона не сообщала.

Ранее сам Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что недавно разговаривал с российским лидером. На прямой вопрос представителей медиа по поводу личного контакта с Путиным президент США кратко ответил утвердительно, не приводя деталей.

В то же время, стоит отметить, что в понедельник, 15 декабря, президент США Дональд Трамп провел серию телефонных переговоров с европейскими лидерами, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эти контакты прошли после дипломатических встреч в Берлине и были посвящены международной безопасности и текущей геополитической ситуации.

Как уже писали "Комментарии", Украинская энергосистема оказывается под серьезным давлением при продолжительных морозах ниже -10°C. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупреждает: в таких условиях резкий рост потребления электроэнергии может превысить возможности как внутренних мощностей, так и импорта.