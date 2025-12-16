Чи спілкувалися "недавно" Трамп і Путін: у Кремлі відверто шокували своєю версією

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про нібито нещодавню телефонну розмову з Володимиром Путіним. За його словами, контакт між лідерами справді відбувався "відносно нещодавно", однак після цього нових розмов не було. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

Фото: з відкритих джерел

У коментарі Пєсков запропонував орієнтуватися на офіційні повідомлення Кремля, зазначивши, що дату останнього дзвінка можна легко перевірити у публічних зведеннях. Він наголосив, що саме ця розмова є останнім підтвердженим контактом між очільниками Росії та США.

Представник Кремля також уточнив, що після згаданого дзвінка телефонного спілкування між Путіним і Трампом більше не фіксувалося.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Кремля, остання телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбулася 16 жовтня. Інших підтверджених контактів після цієї дати російська сторона не повідомляла.

Раніше сам Трамп, спілкуючись із журналістами, заявив, що нещодавно мав розмову з російським лідером. На пряме запитання представників медіа щодо особистого контакту з Путіним президент США коротко відповів ствердно, не наводячи деталей.

Водночас варто зазначити, що у понеділок, 15 грудня, президент США Дональд Трамп провів серію телефонних переговорів із європейськими лідерами, а також із президентом України Володимиром Зеленським. Ці контакти відбулися після дипломатичних зустрічей у Берліні та були присвячені міжнародній безпеці й поточній геополітичній ситуації.

