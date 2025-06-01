Обвал моста на поезд в Брянской области РФ: что известно

Вечером 31 мая в Брянской области России произошла масштабная техногенная авария, когда автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, проходивший под ним. В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек, десятки получили ранения.

Авария поезда в России. Фото из открытых источников

Около 22:44 по местному времени в поселке Выгоничи Брянской области на трассе А-240 внезапно обрушился автомобильный мост. В этот момент под ним проходил пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва. Обвал конструкции привел к сходу локомотива и нескольких вагонов с рельсов.

Сначала местные СМИ сообщали о трех или четырех погибших, однако впоследствии количество жертв обрушения моста возросло до семи. Известно, что среди погибших оказались два члена локомотивной бригады, а остальные пассажиры поезда. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, количество пострадавших достигло 69 человек. Из них 44 были госпитализированы с разными травмами, еще 22 находятся под амбулаторным наблюдением.

Обвал моста на поезд в Брянской области.

На месте обрушения моста на поезд работают 180 спасателей и 60 единиц техники. Создано оперативный штаб, а автомобильное движение на трассе А-240 временно приостановлено.

Обвал моста на поезд в Брянской области.

Представители Московской железной дороги предполагают, что причиной крушения могло стать "незаконное вмешательство в работу транспорта", имея в виду возможную диверсию. Следственные органы России начали расследование, однако точные выводы пока не обнародованы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Брянской области поезд сошел с рельсов после подрыва.

Также "Комментарии" писали, что в России на Забайкальской железной дороге произошла авария и с рельсов сошло 14 вагонов грузового поезда.