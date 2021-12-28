Обвинения в экстремизме: Россия задержала двух союзников оппозиционного активиста Навального

Россия задержала двух союзников заключённого врага Кремля Алексея Навального. Такое заявление сделал во вторник, 28 декабря, известный оппозиционный активист, добавив, что задержанным могут быть предъявлены обвинения в экстремизме, предусматривающие длительные сроки заключения. Об этом сообщает Reuters.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный - фото из открытых источников

В последние месяцы российские власти расправились с группами, связанными с 45-летним Навальным, который известен как известнейший критик президента Владимира Путина. Он отбывает два с половиной года тюрьмы за нарушение условно-досрочного освобождения, связанного с делом мошенничества, по его словам, политически мотивированным.

В июне российский суд признал антикоррупционный фонд Навального "экстремистским".

После того, как его союзники перегруппировались вокруг новой сети организаций, созданной для парламентских выборов в России в сентябре, власти начали расследование в отношении сотрудников кампании по тем же обвинениям в экстремизме.

Во вторник, 28 декабря, государственные следователи задержали для допроса бывших руководителей областных избирательных штабов в сибирских городах Томск и Иркутск, написал в приложении Telegram соратник Навального Леонид Волков, проживающий в эмиграции.

Волков сказал, что пытался убедить обоих активистов, Ксению Фадееву и Захара Сарапулова, покинуть Россию, как это сделал он и ряд других активистов, но они отказались.

У Следственного комитета, государственного органа, занимающегося расследованием преступлений и предъявлением обвинений, не удалось сразу получить комментарии по делу.

В прошлом году Навального доставили в Германию для лечения после отравления, по заключению западных экспертов, военно-нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Российское правительство отрицает, что стоит за отравлением, и отвергло выводы экспертов, вызвавших новую волну санкций против России, и обвинило Запад в клеветнической кампании против России.

Как сообщали ранее "Комментарии", российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что вступил в швейную мастерскую в тюрьме и стал "швеей", пошутив, что этот опыт изменил его отношение к феминисткам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!