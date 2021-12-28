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Обвинения в экстремизме: Россия задержала двух союзников оппозиционного активиста Навального

Задержанным активистам грозят длительные сроки заключения

сегодня, 11:29
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия задержала двух союзников заключённого врага Кремля Алексея Навального. Такое заявление сделал во вторник, 28 декабря, известный оппозиционный активист, добавив, что задержанным могут быть предъявлены обвинения в экстремизме, предусматривающие длительные сроки заключения. Об этом сообщает Reuters.

Обвинения в экстремизме: Россия задержала двух союзников оппозиционного активиста Навального

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный - фото из открытых источников

В последние месяцы российские власти расправились с группами, связанными с 45-летним Навальным, который известен как известнейший критик президента Владимира Путина. Он отбывает два с половиной года тюрьмы за нарушение условно-досрочного освобождения, связанного с делом мошенничества, по его словам, политически мотивированным.

В июне российский суд признал антикоррупционный фонд Навального "экстремистским".

После того, как его союзники перегруппировались вокруг новой сети организаций, созданной для парламентских выборов в России в сентябре, власти начали расследование в отношении сотрудников кампании по тем же обвинениям в экстремизме.

Во вторник, 28 декабря, государственные следователи задержали для допроса бывших руководителей областных избирательных штабов в сибирских городах Томск и Иркутск, написал в приложении Telegram соратник Навального Леонид Волков, проживающий в эмиграции.

Волков сказал, что пытался убедить обоих активистов, Ксению Фадееву и Захара Сарапулова, покинуть Россию, как это сделал он и ряд других активистов, но они отказались.

У Следственного комитета, государственного органа, занимающегося расследованием преступлений и предъявлением обвинений, не удалось сразу получить комментарии по делу.

В прошлом году Навального доставили в Германию для лечения после отравления, по заключению западных экспертов, военно-нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Российское правительство отрицает, что стоит за отравлением, и отвергло выводы экспертов, вызвавших новую волну санкций против России, и обвинило Запад в клеветнической кампании против России.

Как сообщали ранее "Комментарии", российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что вступил в швейную мастерскую в тюрьме и стал "швеей", пошутив, что этот опыт изменил его отношение к феминисткам.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-detains-two-allies-opposition-leader-navalny-2021-12-28/
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