Обвинения в «терроризме» и ракетные залпы: в России заявили о серии комбинированных атак по украинским городам

Министерство обороны Российской Федерации официально заявило о проведении серии масштабных воздушных атак по территории Украины в период с 23 по 29 мая. Представители страны-агрессорки утверждают, что за это время российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов, применив высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

Массированный удар по Киеву в ночь 24 мая

Свои действия российское оборонное ведомство открыто позиционирует как карательные меры, оправдывая разрушение оборонными потребностями.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, — говорится в пропагандистском отчете врага, — Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный и пять групповых ударов".

Согласно утверждениям оккупационного командования, во время этих налетов под ударом оказались якобы промышленные предприятия военно-промышленного комплекса Украины, топливно-энергетические и транспортно-портовые узлы, а также военные авиабазы. Кроме того, в РФ заявили об успешном поражении мест сбора, хранения и непосредственного выпуска БПЛА вместе с точками базирования подразделений ВСУ и иностранных добровольцев.

При этом российская сторона традиционно умолчала о попадании в гражданский сектор и жилые дома.

"В результате поражены цехи сбора, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, – резюмировали в ведомстве, – пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".

Следует отметить, что заявления российского министерства совпали по времени с реальной волной тяжелых обстрелов украинских городов.

Так, в ночь на 24 мая Россия совершила масштабную комбинированную атаку : в Киеве из-за падения обломков и взрывных волн было повреждено около 300 объектов (включая исторические музеи), а в Черкассах вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку, травмировав 11 человек.

Кроме того, в ночь на 29 мая кафиры устроили массированный налет, запустив более 230 БпЛА и баллистику. Попадание и повреждение инфраструктуры в ту ночь зафиксировали на 14 локациях в нескольких областях страны.