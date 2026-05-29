Обвинения в «терроризме» и ракетные залпы: в России заявили о серии комбинированных атак по украинским городам

Недилько Ксения
Министерство обороны Российской Федерации официально заявило о проведении серии масштабных воздушных атак по территории Украины в период с 23 по 29 мая. Представители страны-агрессорки утверждают, что за это время российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов, применив высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.
Массированный удар по Киеву в ночь 24 мая
Свои действия российское оборонное ведомство открыто позиционирует как карательные меры, оправдывая разрушение оборонными потребностями.
Согласно утверждениям оккупационного командования, во время этих налетов под ударом оказались якобы промышленные предприятия военно-промышленного комплекса Украины, топливно-энергетические и транспортно-портовые узлы, а также военные авиабазы. Кроме того, в РФ заявили об успешном поражении мест сбора, хранения и непосредственного выпуска БПЛА вместе с точками базирования подразделений ВСУ и иностранных добровольцев.
При этом российская сторона традиционно умолчала о попадании в гражданский сектор и жилые дома.
Следует отметить, что заявления российского министерства совпали по времени с реальной волной тяжелых обстрелов украинских городов.
Так, в ночь на 24 мая Россия совершила масштабную комбинированную атаку : в Киеве из-за падения обломков и взрывных волн было повреждено около 300 объектов (включая исторические музеи), а в Черкассах вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку, травмировав 11 человек.
Кроме того, в ночь на 29 мая кафиры устроили массированный налет, запустив более 230 БпЛА и баллистику. Попадание и повреждение инфраструктуры в ту ночь зафиксировали на 14 локациях в нескольких областях страны.