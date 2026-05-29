Звинувачення у «тероризмі» та ракетні залпи: у Росії заявили про серію комбінованих атак по українських містах

Російське військове командування стверджує, що цілилося виключно по військовій та критичній інфраструктурі ЗСУ

29 травня 2026, 14:14
Недилько Ксения

Міністерство оборони Російської Федерації офіційно заявило про проведення серії масштабних повітряних атак по території України у період з 23 по 29 травня. Представники країни-агресорки стверджують, що за цей час російські війська завдали одного масованого та п'яти групових ударів, застосувавши високоточну зброю повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники.

Масований удар РФ по Києву у ніч 24 травня

Свої дії російське оборонне відомство відкрито позиціонує як каральні заходи, виправдовуючи руйнування оборонними потребами.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії, — йдеться у пропагандистському звіті ворога, — Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого та п'яти групових ударів".

Згідно з твердженнями окупаційного командування, під час цих нальотів під ударом нібито опинилися промислові підприємства військово-промислового комплексу України, паливно-енергетичні та транспортно-портові вузли, а також військові авіабази. Крім того, у РФ заявили про успішне ураження місць збирання, зберігання та безпосереднього випуску БпЛА, разом із точками базування підрозділів ЗСУ й іноземних добровольців.

При цьому російська сторона традиційно змовчала про влучання у цивільний сектор та житлові будинки.

"В результаті уражено цехи збирання, місця зберігання та запуску безпілотних літальних апаратів, — резюмували у відомстві, — пункти тимчасової дислокації українських збройних формувань та іноземних найманців".

Варто зазначити, що заяви російського міністерства збіглися у часі з реальною хвилею важких обстрілів українських міст.

Так, у ніч проти 24 травня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку: у Києві через падіння уламків та вибухові хвилі було пошкоджено близько 300 об'єктів (включаючи історичні музеї), а у Черкасах ворожий безпілотник поцілив у житлову багатоповерхівку, травмувавши 11 людей.

Крім того, у ніч на 29 травня окупанти влаштували масований наліт, запустивши понад 230 БпЛА та балістику. Влучання та пошкодження інфраструктури тої ночі зафіксували на 14 локаціях у кількох областях країни.



