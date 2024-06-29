Россия набирает ежемесячно 25-30 тысяч новых солдат, поэтому в 2024 году у Кремля не будет необходимости проводить массовую мобилизацию.

РФ восстанавливает потери. Фото из открытых источников

Как пишет издание New York Times со ссылкой на западных военных чиновников, набор ежемесячно 25-30 тысяч новобранцев позволяет армии РФ компенсировать примерно аналогичные потери, которые в мае составляли примерно по тысяче человек в день убитыми и ранеными.

Издание отмечает, что исходя из приблизительного паритета потерь и притока новобранцев, аналитики западных разведок говорят, что России не понадобится проводить еще одну мобилизацию в текущем году.

New York Times пишет, что при этом РФ сможет продолжать наступать в текущем темпе, сосредоточившись в ближайшие недели на боевых действиях на юге и востоке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.