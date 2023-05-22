Очередная охота на «ведьм»: МВД РФ объявило в розыск Алексея Панина

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Vitalii Rozkariaka
Министерство
внутренних дел России в этом месяце завело уголовное дело в отношении
скандального актера Алексея Панина. Ему предъявляется обвинение по части 2
статьи 205.2 УК, а именно: "Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности". Речь, судя по всему, идет об ударе по Керченскому мосту
украинской армией. В тот самый день актер написал в своих социальных сетях о
том, что очень рад случившемуся, полностью поддержав действия Украины, передают
СМИ.
фото тематическое, из открытых источников
По имеющимся
данным, сейчас Алексей Панин проживает в Испании. Туда он уехал в 2020 году. С
тех пор знаменитость активно критикует путинский режим и выступает против
диктатуры, в которую горе-президент погрузил его страну.
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В начале
вторжения России в Украину Панин публично раскритиковал действия Путина,
полностью поддержав Украину.
Стоит отметить,
что замешанный в большом количестве скандалов актер, когда-то был очень
популярен в России. Панин является лауреатом Государственной премии РФ, а его
фильмография насчитывает не один десяток ролей в популярных российских фильмах.
Напомним, ранее
мы сообщали, что известный украинский певец Виталий Козловский прекратил
общаться со своей сестрой, которая проживает в Москве вместе со своим мужем и
сыном. По словам артиста, его чувства к российской родне были атрофированы еще
в начала вторжения РФ в Украину. В данный момент Заслуженный артист Виталий Козловский
ведет активную благотворительную деятельность, а также гастролирует с целью
сбора денег для поддержки Вооруженных Сил Украины.
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