Очередная охота на «ведьм»: МВД РФ объявило в розыск Алексея Панина

Министерство внутренних дел России в этом месяце завело уголовное дело в отношении скандального актера Алексея Панина. Ему предъявляется обвинение по части 2 статьи 205.2 УК, а именно: "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Речь, судя по всему, идет об ударе по Керченскому мосту украинской армией. В тот самый день актер написал в своих социальных сетях о том, что очень рад случившемуся, полностью поддержав действия Украины, передают СМИ.

фото тематическое, из открытых источников

По имеющимся данным, сейчас Алексей Панин проживает в Испании. Туда он уехал в 2020 году. С тех пор знаменитость активно критикует путинский режим и выступает против диктатуры, в которую горе-президент погрузил его страну.

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В начале вторжения России в Украину Панин публично раскритиковал действия Путина, полностью поддержав Украину.

Стоит отметить, что замешанный в большом количестве скандалов актер, когда-то был очень популярен в России. Панин является лауреатом Государственной премии РФ, а его фильмография насчитывает не один десяток ролей в популярных российских фильмах.

Напомним, ранее мы сообщали, что известный украинский певец Виталий Козловский прекратил общаться со своей сестрой, которая проживает в Москве вместе со своим мужем и сыном. По словам артиста, его чувства к российской родне были атрофированы еще в начала вторжения РФ в Украину. В данный момент Заслуженный артист Виталий Козловский ведет активную благотворительную деятельность, а также гастролирует с целью сбора денег для поддержки Вооруженных Сил Украины.