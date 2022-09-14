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Очередная тайная смерть российского бизнесмена

В России снова умер бизнесмен из-за загадочных обстоятельств.

сегодня, 13:20
Автор:

Slava Kot
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В России с начала полномасштабного вторжения в Украину начались чаще случатся непонятные смерти разных бизнесменов. В этот раз умер один из топ-менеджеров по развитию Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин. Об этом пишет CNN.

Очередная тайная смерть российского бизнесмена

Очередная тайная смерть российского бизнесмена. Фото из открытых источников

Нашли Печорина 12 сентября в водоеме возле села Берегово. Следствие установило, что российский бизнесмен утонул 10 сентября на одном из мысов Владивостока. Предварительно установлено, что он выпал из катера.

Смерть Ивана Печорина стала уже девятым случаем странных и не до конца установленных смертей чиновников в Российской Федерации. Интересно, что большинство из погибших имеют прямое отношение к энергетическому сектору РФ, а именно к двум крупнейшим компаниям в стране.

Четверо мертвых россиян занимали высокие должности в российском газонефтяном гиганте "Газпром", а еще двое работали в крупнейшей не государственной компании "Лукойл".

С начала вторжения руководство компании заняло непровластную позицию и публично выступало против войны в Украине, сочувствовало жертвам, а также говорило о способах прекратить вторжение.

Последняя российская жертва перед гибелью Ивана Печорина, скончавшейся из-за непонятных обстоятельств, оказался председатель правления частной компании "Лукойл" Равиль Маганов. По данным российского следствия, бизнесмен выпрыгнул из окна больницы, что и привело к его смерти.

Ранее портал "Комментарии" подробно писал о смерти Равиля Маганова.

Также "Комментарии" сообщал о российских военных пилотах, пытающихся поступать как немецкие фашисты. Из-за контрнаступления украинских войск на востоке, летчики армии РФ хотят бежать в Южную Америку.




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Источник: https://edition.cnn.com/2022/09/13/business/ivan-pechorin-death-russia-intl/index.html
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