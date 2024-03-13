Очередной нефтеперерабатывающий завод РФ в огне: где был «прилет» дронов

Утром 13 марта в российской Рязани раздалось три взрывы. Впоследствии в сети появилось видео пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ряд российским пропагандистских Telegram-каналов.

В Рязани беспилотники атаковали очередной НПЗ. Фото: из открытых источников

Площадь пожара на рязанском нефтезаводе – 100 квадратных метров.

По словам источников Baza, загорелась установка блока теплообменника. На место выехали пожарные.

Российские власти традиционно воздерживаются от комментариев по ситуации. Вот только местным жителям было совсем неспокойно. После взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе местные жители заметили новые беспилотники над Рязанью.

Отметим, ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области РФ остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти. Установку остановили после пожара из-за атаки беспилотника. По информации источников Reuters, на НПЗ в результате атаки БПЛА повреждена установка АВТ-6, которая обеспечивает больше 50% производства НПЗ. Известно, что завод перерабатывает около 15,8 млн тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработки.

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