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Очередной нефтеперерабатывающий завод РФ в огне: где был «прилет» дронов

В Рязани беспилотники атаковали очередной НПЗ, начался серьезный пожар

сегодня, 07:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Утром 13 марта в российской Рязани раздалось три взрывы. Впоследствии в сети появилось видео пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ряд российским пропагандистских Telegram-каналов.

Очередной нефтеперерабатывающий завод РФ в огне: где был «прилет» дронов

В Рязани беспилотники атаковали очередной НПЗ. Фото: из открытых источников

Площадь пожара на рязанском нефтезаводе – 100 квадратных метров.

По словам источников Baza, загорелась установка блока теплообменника. На место выехали пожарные.

Российские власти традиционно воздерживаются от комментариев по ситуации. Вот только местным жителям было совсем неспокойно. После взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе местные жители заметили новые беспилотники над Рязанью.

Отметим, ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области РФ остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти. Установку остановили после пожара из-за атаки беспилотника. По информации источников Reuters, на НПЗ в результате атаки БПЛА повреждена установка АВТ-6, которая обеспечивает больше 50% производства НПЗ. Известно, что завод перерабатывает около 15,8 млн тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработки.

Читайте также на портале "Комментарии" - министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна уже передает беспилотники Украине для противостояния в борьбе с российской агрессией, но вскоре их будет еще больше.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в структуре ВСУ будет создан новый вид войск – Силы беспилотных систем. Как оцениваете данное решение? Какова роль беспилотников в современной войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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