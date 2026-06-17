Следственный комитет РФ наспех открыл уголовное производство по статье о терроризме, традиционно обвинив в этом Вооруженные Силы Украины. На этот раз причиной громких заявлений Москвы стал инцидент в Брянской области, где якобы под удар попал двухэтажный гражданский транспорт. Несмотря на серьезность обвинений, российская сторона не предоставила визуальных доказательств.

Владимир Путин

Российские силовики и пропагандисты активно тиражируют информацию о деталях этого рейса, пытаясь максимально раздуть тему пострадавших несовершеннолетних.

"Двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речица следовал из Беларуси по определенному маршруту Гомель — Геленджик, — отмечают в Следственном комитете РФ, описывая обстоятельства произошедшего. — В салоне находились 44 пассажира, среди которых 28 — это дети-спортсмены, которые ехали на отдых".

По информации захватчиков, в результате инцидента одна женщина погибла, а еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Российские медицинские ведомства уже начали нагнетать ситуацию из-за состояния здоровья несовершеннолетних.

"Состояние двух пострадавших детей сейчас оценивается как тяжелое", — оперативно отчитались в Министерстве здравоохранения РФ.

Показательно то, что никаких реальных фото- или видеоматериалов, подтверждающих факт атаки или характер повреждений автобуса, в сеть выложено не было. Такая информационная закрытость вызывает серьезные опасения среди аналитиков. История показывает, что подобные "вбросы" Кремль использует для оправдания собственных военных преступлений.

В частности, после предыдущего громкого заявления оккупантов о якобы "ударе по детскому заведению" в оккупированном Старобельске, армия РФ совершила один из самых массированных ракетных обстрелов мирных городов Украины, цинично назвав это "актом возмездия". Не исключено, что нынешнее бездоказательное заявление в Брянщине является подготовкой информационной основы для очередного террористического удара по украинской инфраструктуре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в МО РФ официально признали, что привлекает студентов к дроновым атакам по Украине в качестве военных.