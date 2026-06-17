Черговий привід для «відплати»: Росія заявляє про атаку на юних спортсменів із Білорусі на Брянщині

Слідчий комітет РФ поспіхом відкрив кримінальне провадження за статтею про тероризм, традиційно звинувативши у цьому Збройні Сили України. Цього разу причиною для гучних заяв Москви став інцидент у Брянській області, де нібито під удар потрапив двоповерховий цивільний транспорт. Попри серйозність звинувачень, російська сторона не надала жодних візуальних доказів.

Володимир Путін

Російські силовики та пропагандисти активно тиражують інформацію про деталі цього рейсу, намагаючись максимально роздмухати тему постраждалих неповнолітніх.

"Двоповерховий автобус дитячо-юнацької спортивної школи №2 міста Речиця прямував з Білорусі за визначеним маршрутом Гомель — Геленджик, — зазначають у Слідчому комітеті РФ, описуючи обставини події. — У салоні перебували 44 пасажири, серед яких 28 — це діти-спортсмени, які їхали на відпочинок".

За інформацією загарбників, внаслідок інциденту одна жінка загинула, а ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Російські медичні відомства вже почали нагнітати ситуацію через стан здоров'я неповнолітніх.

"Стан двох постраждалих дітей наразі оцінюється як важкий", — оперативно відзвітували у Міністерстві охорони здоров'я РФ.

Показовим є те, що жодних реальних фото- чи відеоматеріалів, які б підтверджували факт атаки або характер пошкоджень автобуса, у мережу викладено не було. Така інформаційна закритість викликає серйозні побоювання серед аналітиків. Історія показує, що подібні "вкиди" Кремль використовує для виправдання власних воєнних злочинів.

Зокрема, після попередньої гучної заяви окупантів про нібито "удар по дитячому закладу" в окупованому Старобільську, армія РФ здійснила один із наймасованіших ракетних обстрілів мирних міст України, цинічно назвавши це "актом відплати". Не виключено, що нинішня бездоказова заява на Брянщині є підготовкою інформаційного підґрунтя для чергового терористичного удару по українській інфраструктурі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в МО РФ офіційно визнали, що залучає студентів до дронових атак по Україні у якості військових.