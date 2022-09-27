Очередной удар по Абрамовичу, у него загорелся завод в России (ВИДЕО)

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину мир оказывает давление на бизнесменов из РФ. Одним из таких есть Роман Абрамович, который недавно был вынужден продать свои акции английского клуба "Челси". На этот раз у россиянина проблемы в России загорелся его завод, а видео пожара попало в сеть.

Очередной удар по Абрамовичу, у него загорелся завод в России. Фото с открытых источников

Пожар произошел на заводе "Евраз ЗСМК", расположенном в Новокузнецке Кемеровской области России. Роман Абрамович является одним из основных акционеров компании.

После того, как инцидент попал на видео, компания дала заявление, что это была плановая техническая работа, а именно выпуск газа через печную дверь. Сообщили, что отсутствуют пострадавшие и поврежденные элементы завода. Работа была возобновлена спустя 1,5 часа после начала пожара.

Совершенно иное впечатление можно составить от видеоматериалов, которые распространяются в соцсетях. Они показывают, что огонь мог уничтожить значительную часть сталелитейного завода. На видео в районе расположения объекта видны клубы дыма и яркий огонь.

Интересно, что "Роскомнадзор" сообщил о повреждении здания и оборудования завода.



Компания "Евраз ЗСМК" попала под санкции Британии и других стран. Правительство Британии считает, что сталеварный завод стратегически важен для Путина, ведь материалы с предприятия можно использовать для производства танков.

Такие обвинения представители завода отвергают и говорят, что завод работает только на гражданскую инфраструктуру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пожарах по всей России. В один день они прошли в Санкт-Петербурге, Ижевске и Москве.

Также "Комментарии" писали об угрозах депутата РФ. Он пугает ядерным ударом по Великобритании.





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