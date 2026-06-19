Очередные угрозы Кремля: спикер Путина пообещал продолжение обстрелов и заговорил о переговорах

Спикер Кремля Дмитрий Песков выступил с циничными призывами к гражданам РФ, призывая их наслаждаться кадрами разрушений украинских городов. Несмотря на очевидные проблемы и ответные удары, представитель путинского режима попытался заверить россиян в эффективности их обороны.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

В Кремле в очередной раз продемонстрировали агрессивные намерения по продолжению полномасштабного вторжения. Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков открыто призвал население страны-агрессорки искать в сети видеоматериалы, демонстрирующие последствия бомбардировок мирных украинских населенных пунктов. В то же время, он попытался успокоить внутреннюю аудиторию заявлениями о якобы высоких результатах работы российской противовоздушной обороны, которые та демонстрирует "несмотря на все".

"Ищите больше съемок из разных городов Украины, — цинично посоветовал пресс-секретарь Путина, — съемки поразительны, по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться".

Параллельно с открытыми угрозами представитель Кремля прибег к традиционной для Москвы риторике перекладывания ответственности, обвинив Киев в нежелании идти на компромиссы. По его утверждению, украинские власти якобы сознательно избегают дипломатического урегулирования конфликта, что вскоре приведет к критическим последствиям на поле боя.

"Украина продолжает свою линию, направленную не на переговоры, — убежден Песков, добавив, что ситуация на фронтах скоро якобы "станет катастрофической для украинской стороны".

При этом представитель российского диктатора противоречил сам себе, ведь сразу после угроз уничтожением и продолжением ракетных налетов снова повторил пропагандистский тезис о том, что Российская Федерация якобы остается открытой к переговорному процессу. Никаких реальных шагов к деэскалации или прекращению огня Москва по-прежнему не демонстрирует.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня массированная атака беспилотников парализовала авиасообщение в московском регионе. Мониторинговые паблики сообщают о сотнях дронов в воздушном пространстве РФ, в то время как официальные источники заявляют о сбитии всего нескольких десятков.

В пятницу, 19 июня, российскую столицу и происки к ней атаковало беспрецедентное количество ударных беспилотных летательных аппаратов. На обнародованных картах мониторинговых каналов видны массированные векторы движения воздушных целей, прорывающиеся в Москву по нескольким направлениям одновременно. "На Москву сейчас летит около 300 дронов", — отмечают в мониторинговых сообществах, описывая масштаб текущей воздушной операции.