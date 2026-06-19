Чергові погрози Кремля: речник Путіна пообіцяв продовження обстрілів та заговорив про переговори

Речник Кремля Дмитро Пєсков виступив із цинічними закликами до громадян РФ, закликаючи їх насолоджуватися кадрами руйнувань українських міст. Попри очевидні проблеми та удари у відповідь, представник путінського режиму спробував запевнити росіян в ефективності їхньої оборони.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

У Кремлі вкотре продемонстрували агресивні наміри щодо продовження повномасштабного вторгнення. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відкрито закликав населення країни-агресорки шукати в мережі відеоматеріали, які демонструють наслідки бомбардувань мирних українських населених пунктів. Водночас він спробував заспокоїти внутрішню аудиторію заявами про нібито високі результати роботи російської протиповітряної оборони, які та демонструє "попри все".

"Шукайте більше зйомок із різних міст України, — цинічно порадив прессекретар Путіна, — зйомки вражаючі, за результатами ударів наших збройних сил. Ці удари триватимуть".

Паралельно з відкритими погрозами представник Кремля вдався до традиційної для Москви риторики перекладання відповідальності, звинувативши Київ у небажанні йти на компроміси. За його твердженням, українська влада нібито свідомо уникає дипломатичного врегулювання конфлікту, що нібито невдовзі призведе до критичних наслідків на полі бою.

"Україна продовжує свою лінію, спрямовану не на переговори, — висловив переконання Пєсков, додавши, що ситуація на фронтах скоро нібито "стане катастрофічною для української сторони".

При цьому речник російського диктатора суперечив сам собі, адже одразу після погроз знищенням та продовженням ракетних нальотів знову повторив пропагандистську тезу про те, що Російська Федерація нібито залишається відкритою до переговорного процесу. Жодних реальних кроків до деескалації чи припинення вогню Москва, як і раніше, не демонструє.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні масована атака безпілотників паралізувала авіасполучення в московському регіоні. Моніторингові пабліки повідомляють про сотні дронів у повітряному просторі РФ, тоді як офіційні джерела заявляють про збиття лише кількох десятків.

У п'ятницю, 19 червня, російську столицю та підступи до неї атакувала безпрецедентна кількість ударних безпілотних літальних апаратів. На оприлюднених картах моніторингових каналів видно масовані вектори руху повітряних цілей, які прориваються до Москви з кількох напрямків одночасно. "На Москву наразі летить близько 300 дронів", — зазначають у моніторингових спільнотах, описуючи масштаб поточної повітряної операції.