Министерство обороны Российской Федерации опубликовало свежие данные о ходе военных действий. В своем ежедневном брифинге представители страны-агрессорки отчитываются о поражении военных объектов на территории Украины, пытаясь оправдать очередные удары по гражданской инфраструктуре.

Последствия обстрела Днепра

В частности, по версии оккупантов, в фокусе их атак снова оказались украинские беспилотные системы большой дальности.

"Российские войска поразили за сутки цеха производства, места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ", — говорится в официальном заявлении представителя оборонного ведомства РФ.

Также захватчики уверяют о якобы высокой эффективности собственной противовоздушной обороны во время отражения украинских атак .

"Российские средства ПВО сбили за сутки 9 управляемых авиабомб", — убеждают в прокремлевском ведомстве, традиционно завышая показатели.

Кроме авиационных бомб, в отчете фигурирует значительное количество якобы перехваченных беспилотных летательных аппаратов.

"И 233 беспилотника ВСУ самолетного типа", — добавляют в российском Генштабе, описывая масштабы работы своих зенитных комплексов.

Реальные последствия вражеских ударов: уничтожение терминала в Днепре

Однако за громкими заявлениями Москвы о "военных целях" скрываются реальные военные преступления против гражданских объектов. Показательным примером стало вчерашний удар на Днепропетровщину, где российский дрон попал в большой логистический узел .

В результате этой воздушной атаки в городе вспыхнул масштабный пожар, охвативший площадь в 10 тысяч квадратных метров.

"Вчера вражеским дроном было уничтожено отделение №1 Новой почты в Днепре", — сообщили в пресс-службе компании, комментируя последствия воскресного прилета.

Огонь полностью уничтожил имущество, однако трагедии удалось предотвратить благодаря четкому соблюдению правил безопасности.

"Здание выгорело дотла, — констатировали представители почтового оператора, — но сотрудники не пострадали".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня оккупанты ударили по больнице на Сумщине.