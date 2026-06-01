Очередные заявления Минобороны РФ: в Москве отчитываются об ударах по ВСУ на фоне попадания в Днепре

Недилько Ксения
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало свежие данные о ходе военных действий. В своем ежедневном брифинге представители страны-агрессорки отчитываются о поражении военных объектов на территории Украины, пытаясь оправдать очередные удары по гражданской инфраструктуре.
Последствия обстрела Днепра
В частности, по версии оккупантов, в фокусе их атак снова оказались украинские беспилотные системы большой дальности.
Также захватчики уверяют о якобы высокой эффективности собственной противовоздушной обороны во время отражения украинских атак .
Кроме авиационных бомб, в отчете фигурирует значительное количество якобы перехваченных беспилотных летательных аппаратов.
Однако за громкими заявлениями Москвы о "военных целях" скрываются реальные военные преступления против гражданских объектов. Показательным примером стало вчерашний удар на Днепропетровщину, где российский дрон попал в большой логистический узел .
В результате этой воздушной атаки в городе вспыхнул масштабный пожар, охвативший площадь в 10 тысяч квадратных метров.
Огонь полностью уничтожил имущество, однако трагедии удалось предотвратить благодаря четкому соблюдению правил безопасности.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня оккупанты ударили по больнице на Сумщине.