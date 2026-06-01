Чергові заяви Міноборони РФ: у Москві звітують про удари по ЗСУ на тлі влучання в Дніпрі

Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало свіжі дані щодо перебігу воєнних дій. У своєму щоденному брифінгу представники країни-агресорки звітують про ураження військових об'єктів на території України, намагаючись виправдати чергові удари по цивільній інфраструктурі.

Наслідки обстрілу Дніпра

Зокрема, за версією окупантів, у фокусі їхніх атак знову опинилися українські безпілотні системи великої дальності.

"Російські війська поразили за добу цехи виробництва, місця підготовки та майданчики запуску дальніх безпілотників ЗСУ", — йдеться в офіційній заяві речника оборонного відомства РФ.

Також загарбники запевняють про нібито високу ефективність власної протиповітряної оборони під час відбиття українських атак.

"Російські засоби ППО збили за добу 9 керованих авиіабомб", — переконують у прокремлівському відомстві, традиційно завищуючи показники.

Окрім авіаційних бомб, у звіті фігурує значна кількість нібито перехоплених безпілотних літальних апаратів.

"І 233 безпілотника ЗСУ літакового типу", — додають у російському Генштабі, описуючи масштаби роботи своїх зенітних комплексів.

Реальні наслідки ворожих ударів: знищення терміналу в Дніпрі

Проте за гучними заявами Москви про "військові цілі" ховаються реальні воєнні злочини проти цивільних об'єктів. Показовим прикладом став вчорашній напад на Дніпропетровщину, де російський дрон поцілив у великий логістичний вузол.

Внаслідок цієї повітряної атаки в місті спалахнула масштабна пожежа, яка охопила площу в 10 тисяч квадратних метрів.

"Вчора ворожим дроном було знищено відділення №1 Нової пошти в Дніпрі", — повідомили у пресслужбі компанії, коментуючи наслідки недільного прильоту.

Вогонь повністю знищив майно, проте трагедії вдалося запобігти завдяки чіткому дотриманню правил безпеки.

"Будівля вигоріла вщент, — констатували представники поштового оператора, — але співробітники не постраждали".

