Чергові заяви Міноборони РФ: у Москві звітують про удари по ЗСУ на тлі влучання в Дніпрі

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало свіжі дані щодо перебігу воєнних дій. У своєму щоденному брифінгу представники країни-агресорки звітують про ураження військових об'єктів на території України, намагаючись виправдати чергові удари по цивільній інфраструктурі.
Наслідки обстрілу Дніпра
Зокрема, за версією окупантів, у фокусі їхніх атак знову опинилися українські безпілотні системи великої дальності.
Також загарбники запевняють про нібито високу ефективність власної протиповітряної оборони під час відбиття українських атак.
Окрім авіаційних бомб, у звіті фігурує значна кількість нібито перехоплених безпілотних літальних апаратів.
Проте за гучними заявами Москви про "військові цілі" ховаються реальні воєнні злочини проти цивільних об'єктів. Показовим прикладом став вчорашній напад на Дніпропетровщину, де російський дрон поцілив у великий логістичний вузол.
Внаслідок цієї повітряної атаки в місті спалахнула масштабна пожежа, яка охопила площу в 10 тисяч квадратних метрів.
Вогонь повністю знищив майно, проте трагедії вдалося запобігти завдяки чіткому дотриманню правил безпеки.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні окупанти вдарили по лікарні на Сумщині.