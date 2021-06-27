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Один из богатейших людей России скончался от коронавируса

Бурлаков занимал 177 место в рейтинге российского Forbes

сегодня, 14:55
Автор:

Елизавета Черных

Один из богатейших людей РФ, миллионер Олег Бурлаков скончался вследствие осложнений, которые вызвало коронавирусное заболевание. Россиянин умер в Монако, куда незадолго до этого прилетел из российской столицы, пишет OBOZREVATEL.

Один из богатейших людей России скончался от коронавируса

Олег Бурлаков - фото из открытых источников

Согласно информации журнала Forbes, которые ссылается на близкое окружение Бурлакова, 71-летний бизнесмен скончался 23 июня. Другие данные говорят, что его не стало еще 21 июня в Москве. 

По состоянию на 2021 год Олег Бурлаков располагался на 177 месте наиболее состоятельных россиян по версии Forbes. Его капитал оценивали в 650 млн долларов. Он был владельцем 75% акций "Стройлесбанка", а также получил доход от продажи долей в компаниях "Новоросцемент" и "Бурнефтегаз". В его владения также входила яхта Black Pearl, цена которой 400 миллионов евро. 

Отмечается, что еще в 2018 году на Бурлакова совершалось покушение. В Москве неизвестный подбежал к его автомобилю, выстрелив несколько раз. Тогда бизнесмен не пострадал. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Индии скончался 76-летний Зион Чан, который считается главой крупнейшей в мире семьи. У мужчины остались 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Сообщается, что в последнее время он страдал диабетом и гипертонией. Как рассказали врачи информационному агентству РТІ, состояние здоровья Чана ухудшалось.  Позже он был доставлен в больницу, но по прибытию в медучреждение умер. Правда, как сообщает издание, пока неизвестно достоверно, действительно ли Зион Чан был главой самой большой семьи в мире, поскольку трудно оценить точное количество членов семейства. По крайней мере в одном отчете указано, что у него — 39 женщин, 94 ребенка, 33 внука и один правнук. Хотя в местных новостях Чана называют обладателем "мирового рекорда", а его семья славится как сенсация.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/russia/rossijskij-millioner-iz-spiska-forbes-umer-ot-koronavirusa-v-monako.htm?_ga=2.38873635.1243918713.1624790748-227395441.1620644266&_gl=1*g92inj*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNDc5MDc0Ni4yOC4xLjE2MjQ3
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