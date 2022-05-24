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ОДКБ теперь под угрозой: Шойгу рассказал о «плане» Запада

В Кремле считают, что Запад "целенаправленно работает" над подрывом единства государств Организации договора о коллективной безопасности

сегодня, 15:20
Автор:

Кравцев Сергей
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В России обеспокоились тем, что начало рушится единство государств Организации договора о коллективной безопасности. Виновных, конечно же, нашли на Западе. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад "целенаправленно работает" над подрывом единства государств ОДКБ. Якобы план Запада состоит в том, чтобы между Россией и ее союзниками возникли разногласия и недопонимания по ряду ключевых вопросов. Как передает издание "Комментарии", слова Шойгу цитирует ряд российских пропагандистских СМИ.

ОДКБ теперь под угрозой: Шойгу рассказал о «плане» Запада

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Сергей Шойгу заявил, что по периметру границ ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряжённости. Якобы главная задача такой стратегии – это не допустить, чтобы государства ОДКБ становились ближе и их союз укреплялся. Якобы Запад идет на все, лишь бы рассорить страны ОДКБ. В ход идут интриги, шантаж и прямые угрозы.

На фоне новых угроз Шойгу призвал государства ОДКБ стать еще более сплоченными и не вестись на провокации Запада. Также министр обороны страны-агрессора предупредил, что российские войска всегда готовы выдвинуться в страны ОДКБ, если будет необходимость отстоять суверенитет или территориальную целостность.

Напомним, на сегодняшний день членами ОДКБ есть Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

После того, как война против Украины застопорилась и продвижение российских войск в глубь Украины было остановлено Россия не прекращает попыток втянуть хотя бы какую-то из стран ОДКБ с так называемую "спецоперацию", но пока что все попытки не приносят положительного для Кремля результата.

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Источник: https://t.me/interfaxonline/21103
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