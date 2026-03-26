Прибыль Москвы сейчас оценивается в миллиарды долларов, и этому способствовало смягчение санкций, касающихся энергетического сектора Российской Федерации, в том числе нефтепродуктов.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde отметил, что координация санкций разных стран значительно ограничивала экономические возможности России. По его словам, это повлияло на уменьшение доходов от экспорта энергетики.

"Россияне обходили санкции, мы все это видели, но так или иначе доходов было меньше, соответственно, и меньше денег тратилось на оборонный сектор", — подчеркнул Зеленский, отмечая прямую связь между ограничением доходов и военными расходами РФ.

Глава государства также обратил внимание на ежегодный рост дефицита российского бюджета, достигшего наивысшего уровня на начало 2026 года.

"К концу 2025 года у россиян было 83 миллиарда дефицита, плюс 19, которые они перенесли на начало 2026-го. Согласно нашим прогнозам, на 2026 год дефицит должен составлять около 100 миллиардов долларов", — уточнил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время после смягчения санкций для энергетического сектора "их заработки измеряются миллиардами". Это, по его словам, оказывает непосредственное влияние на геополитическую ситуацию.

"Это точно не помогает уменьшению интенсивности боевых действий в Украине, а также в Иране. Россия, так или иначе, будет помогать иранскому режиму", — убежден президент.

