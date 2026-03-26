Одне рішення США дозволило Путіну стати переможцем: озвучено тривожний прогноз про наслідки

Прибутки Москви зараз оцінюються у мільярди доларів, і цьому сприяло пом’якшення санкцій, що стосуються енергетичного сектору Російської Федерації, зокрема нафтопродуктів.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Monde зазначив, що координація санкцій різних країн значно обмежувала економічні можливості Росії. За його словами, це впливало на зменшення доходів від експорту енергетики.

"Росіяни обходили санкції, ми все це бачили, але так чи інакше доходів було менше, відповідно, і менше грошей витрачалося на оборонний сектор", – підкреслив Зеленський, наголошуючи на прямому зв’язку між обмеженням доходів і військовими видатками РФ.

Глава держави також звернув увагу на щорічне зростання дефіциту російського бюджету, який досяг найвищого рівня на початок 2026 року.

"На кінець 2025 року в росіян було 83 мільярди дефіциту, плюс 19, які вони перенесли на початок 2026-го. Відповідно до наших прогнозів, на 2026 рік дефіцит мав складати близько 100 мільярдів доларів", – уточнив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що нині, після пом’якшення санкцій для енергетичного сектору, "їхні заробітки вимірюються мільярдами". Це, за його словами, має безпосередній вплив на геополітичну ситуацію.

"Це точно не допомагає зменшенню інтенсивності бойових дій в Україні, а також в Ірані. Росія так чи інакше буде допомагати іранському режиму", — переконаний президент.

