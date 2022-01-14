Ограничат ли Россию в праве вето, как члена Совбеза ООН

В Совбезе в феврале будет председательствовать Россия, фото из открытых источников

Стало известно, над какими вопросами будет работать Организация Объединенных Наций в 2022 году. Среди главных вызовов – недопущение военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет Голос Америки.

В феврале будут проходить дебаты Генеральной ассамблеи по ситуации на временно оккупированных территориях востока Украины. По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, через месяц в Совбезе как раз будет председательствовать Россия, так что ситуация фантасмагорическая.

В этом году в ООН Генеральный секретарь будет докладывать о ситуации с нарушением прав человека в Крыму и Севастополе. В документах зафиксированы все имеющиеся нарушения, поэтому их можно использовать в международных судебных процессах, говорит Сергей Кислица.

По его словам, эти доклады могут отразиться на проектах документов резолюции. Кроме того, Кислица подчеркнул, что в ближайшее время вопросы мира в Европе могут начать рассматривать в Совбезе. Если Россия начнет агрессивные военные действия в отношении Украины, то РФ могут ограничить в праве вето на решение Совбеза.

По словам Кислицы, в таком случае заинтересованная сторона-агрессор не должна иметь право вето и ее голос не может учитываться, если она начнет военную интервенцию.

Возглавлявшая Программу развития ООН Гелен Кларк считает, что вопрос вето России на решения Совбеза нужно решить. Если Совбез поддержит предложение Франции о голосовании за ограничение права вето России, в случае наличия доказательств злоупотреблений с ее стороны. По ее мнению, Совбез должен изменить формат работы и пересмотреть список стран, которые являются постоянными его членами.

Кларк считает, что Генеральному секретарю Антониу Гутеррешу следует занять более активную позицию в решении вопроса мира в Европе и при необходимости инициировать заседание Совета Безопасности.



Как сообщал портал "Комментарии", в Кремле не исключают вероятности передислокации войск в страны Южной Америки и Мексиканского залива.



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