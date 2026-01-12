Охота на украинскую ПВО: Россия меняет тактику применения дронов «Шахед»

Российские оккупационные войска активно модифицируют ударные беспилотники типа "Шахед"/"Герань", адаптируя их для поражения элементов украинской противовоздушной обороны. Об этом говорится в свежем анализе Института изучения войны (ISW) со ссылкой на данные украинской разведки.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, в начале 2026 года армия РФ впервые применила новый вариант дальнобойного БПЛА — "Герань-5". По данным ГУР, этот беспилотник способен нести боевую часть массой около 90 килограммов и имеет заявленную дальность полета до 1000 километров.

Аналитики ISW отмечают, что Россия, вероятно, развернула собственную производственную линию для выпуска "Герани-5", чему способствовала передача технологий со стороны Ирана. При этом ключевым отличием нового дрона может стать его предназначение: он рассматривается не только как средство поражения наземных целей, но и как платформа для атак по воздушным объектам.

По информации ГУР, российские военные разрабатывают способы запуска "Герани-5" с самолетов, включая штурмовики Су-25. Кроме того, рассматривается вариант оснащения беспилотника ракетами "воздух-воздух" Р-73, что потенциально позволяет использовать его против украинских дронов-перехватчиков и даже пилотируемой авиации.

В ISW подчеркивают, что Россия все чаще нацеливается на воздушные компоненты системы ПВО Украины. Такая тактика, по мнению аналитиков, направлена на ослабление украинской противовоздушной обороны и увеличение эффективности российских ударных систем дальнего действия на фоне активных инноваций Киева в сфере ПВО.

