Полювання на українську ППО: Росія змінює тактику застосування дронів «Шахед»

Російські окупаційні війська активно модифікують ударні безпілотники на кшталт "Шахед"/"Герань", адаптуючи їх для ураження елементів української протиповітряної оборони. Про це йдеться у свіжому аналізі Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на дані української розвідки.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Головному управлінні розвідки України, на початку 2026 року армія РФ вперше застосувала новий варіант далекобійного БПЛА – "Герань-5". За даними ГУР, цей безпілотник здатний нести бойову частину масою близько 90 кілограмів та має заявлену дальність польоту до 1000 кілометрів.

Аналітики ISW зазначають, що Росія, ймовірно, розгорнула власну виробничу лінію для випуску Герані-5, чому сприяла передача технологій з боку Ірану. При цьому ключовою відмінністю нового дрона може стати його призначення: він розглядається не тільки як засіб ураження наземних цілей, а й як платформа для атак по повітряних об'єктах.

За інформацією ГУР, російські військові розробляють способи запуску "Герані-5" з літаків, включаючи штурмовики Су-25. Крім того, розглядається варіант оснащення безпілотника ракетами "повітря-повітря" Р-73, що потенційно дозволяє використовувати його проти українських дронів-перехоплювачів і навіть пілотованої авіації.

В ISW наголошують, що Росія все частіше націлюється на повітряні компоненти системи ППО України. Така тактика, на думку аналітиків, спрямована на ослаблення української протиповітряної оборони та збільшення ефективності російських ударних систем дальньої дії на фоні активних інновацій Києва у сфері ППО.

