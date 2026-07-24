Никто в России не понимает, зачем Украина напала на Россию, но, по крайней мере, одно точно знают: Украину толкают в спину проклятые европейцы. Об этом рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.

Удары по России. Фото: из открытых источников

"Когда люди очень долго живут в искаженном мире, они теряют понимание причинно-следственных связей. Первоначально картину мира искривляет пропаганда. А потом люди и сами приобщаются к искажению собственной картины мира, потому что так безопасно. Безопасно не говорить, не думать, не знать. Если вы будете очень стараться чего-то не знать, вы этого не будете знать", – отметил эксперт.

По его словам, поэтому топливный кризис в России вызван не войной – это искусственный кризис, сговор нефтяных олигархов против рядовых россиян. Поэтому атаки на склады российских маркетплейсов вызваны не войной – это заказные атаки, за которыми стоят крупные международные маркетплейсы, желающие захватить российский рынок.

"Это не может быть война, потому что войны нет. Им много лет говорили по телевизору, что войны нет. Есть только "СВО", а ведь это совсем другое. И потом, почему это все на территории России? Так быть не должно, ведь "СВО" на Украине. Да и вообще, все Украина сама себя обстреливала, чтобы фотографии публиковать", – отметил Пекарь.

Он продолжает, потому и антивоенных движений нет, потому что нет войны. А во время Афганской и Чеченских войн были огромные движения. Так что не надо надеяться, что до них дойдет.

Эксперт считает, что не нужно также ожидать бунта против режима, который просто режим развалится, потому что не сможет дальше функционировать. А в этот момент ловкие дельцы разберут все на запчасти. Идейных сейчас нет, а алчных достаточно.

Также издание "Комментарии" сообщало, что военная помощь Украине должна сопровождаться непрерывным дипломатическим процессом, иначе война рискует затянуться еще долгие годы. Такое мнение в колонке для Financial Times высказал руководитель программы из России и Евразии аналитического центра Rand Corporation Сэмюэл Чарап.



