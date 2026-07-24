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Кравцев Сергей
Никто в России не понимает, зачем Украина напала на Россию, но, по крайней мере, одно точно знают: Украину толкают в спину проклятые европейцы. Об этом рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.
Удары по России. Фото: из открытых источников
По его словам, поэтому топливный кризис в России вызван не войной – это искусственный кризис, сговор нефтяных олигархов против рядовых россиян. Поэтому атаки на склады российских маркетплейсов вызваны не войной – это заказные атаки, за которыми стоят крупные международные маркетплейсы, желающие захватить российский рынок.
Он продолжает, потому и антивоенных движений нет, потому что нет войны. А во время Афганской и Чеченских войн были огромные движения. Так что не надо надеяться, что до них дойдет.
Эксперт считает, что не нужно также ожидать бунта против режима, который просто режим развалится, потому что не сможет дальше функционировать. А в этот момент ловкие дельцы разберут все на запчасти. Идейных сейчас нет, а алчных достаточно.
Также издание "Комментарии" сообщало, что военная помощь Украине должна сопровождаться непрерывным дипломатическим процессом, иначе война рискует затянуться еще долгие годы. Такое мнение в колонке для Financial Times высказал руководитель программы из России и Евразии аналитического центра Rand Corporation Сэмюэл Чарап.