Чи охоплять Росію бунти після ударів України: що вже відбувається

Ніхто в росії не розуміє, навіщо Україна напала на росію, але принаймні одне точно знають: Україну штовхають в спину кляті європейці. Про це розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

"Коли люди дуже довго живуть у викривленому світі, вони втрачають розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Спочатку картину світу викривлює пропаганда. А потім люди й самі долучаються до викривлення власної картини світу, бо так безпечно. Безпечно не говорити, не думати, не знати. Якщо ви дуже намагатиметеся чогось не знати, ви цього не знатимете", – зазначив експерт.

За його словами, тому паливна криза в росії викликана не війною – це штучна криза, змова нафтових олігархів проти пересічних росіян. Тому атаки на склади російських маркетплейсів викликані не війною – це замовні атаки, за якими стоять великі міжнародні маркетплейси, що хочуть захопити російський ринок.

"Це не може бути війна, бо ж війни нема. Їм багато років казали по телевізору, що війни нема. Є лише "СВО", а це ж зовсім інше. І потім, чому це все на території росії? Так не має бути, адже "СВО" на Україні. Та й загалом, то все Україна сама себе обстрілювала, щоб фотографії публікувати", – зазначив Пекар.

Він продовжує, тому й антивоєнних рухів нема, бо нема війни. А під час Афганської й Чеченських війн були величезні рухи. Тож не треба сподіватися, що до них дійде.

Експерт вважає, що не треба також очікувати бунту проти режиму, що просто режим розвалиться, бо не зможе далі функціонувати. А в цей момент спритні ділки розберуть все на запчастини. Ідейних нині нема, а жадібних достатньо.

Також видання "Коментарі" повідомляло – військова допомога Україні має супроводжуватися безперервним дипломатичним процесом, інакше війна ризикує затягнутися ще довгі роки. Таку думку у колонці для Financial Times висловив керівник програми з Росії та Євразії аналітичного центру Rand Corporation Семюел Чарап.



