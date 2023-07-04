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Оккупанты не досчитались еще одного истребителя: подробности инцидента на Камчатке

Представители Тихоокеанского флота сообщают, что истребитель находился в воздухе без боекомплекта

сегодня, 20:28
Автор:
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Лиля Воробьева
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На Камчатке,  в Российской Федерации, разбился  военный самолет МиГ-31, это произошло в то время, когда он выполнял учебный полет.

Оккупанты не досчитались еще одного истребителя: подробности инцидента на Камчатке

В Камчатском крае РФ разбился истребитель МиГ-31 (иллюстративное фото)

Об этом сообщает пропагандистское медиа "РИА Новости".


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Представители Тихоокеанского флота сообщают, что истребитель находился в воздухе без боекомплекта.

К месту, где истребитель потерпел крушение, направлены поисково-спасательные силы.

Представители властей РФ уже информировали об аварийных случаях, происходившие ранее с российской авиацией. Например, 13 мая на Брянщине потерпел крушение вертолет. Перед аварией вертолет немало времени кружил над русским городом Клинцы, и только потом упал на дом.

Далее снова, на той же Брянщине, упал еще один российский вертолет. Другой борт вроде бы "приземлился" на территории города Стародуб. После этой новости появилась информация о двух дополнительных вертолете и двух аварийно приземлившихся самолетах на территории России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Российский диктатор Владимир Путин опасается окончательно потерять власть после мятежа Пригожина. Поэтому сейчас активно пытается принять все меры, чтобы получить большую лояльность силовиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The New York Times.

В материале говорится, что Путин осыпал похвалами российских силовиков и отметил "решительность и мужество" войск РФ. Кроме того, чтобы продемонстрировать свою "любовь к народу" во время кризиса, Путин впервые за годы решился пожать руки своим "поклонникам" и даже поцеловал молодую женщину в лоб.



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Источник: https://t.me/rian_ru/207864
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