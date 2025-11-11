Окончания войны не будет: действительно ли в РФ стартовала скрытая мобилизация

В РФ начался массовый набор резервистов для якобы охраны критически важных объектов инфраструктуры. Формирование таких подразделений стартовало как минимум в 20 российских регионах. Можно ли сказать, что это и есть та самая скрытая мобилизация о чем говорилось раньше? Является ли это очередным доказательством того, что война в Украине будет затягиваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Россияне понимают, что им нужны простые солдаты, штурмующие позиции

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник так прокомментировал ситуацию:

"Это начало скрытой мобилизации. Зачем это происходит? Сейчас россияне наполняют тыловые части людьми и тыловые подразделения смогут выдвинуться поближе к фронту. Это обычная практика для вооруженных сил Российской Федерации. В принципе, для любой армии, когда на критическую инфраструктуру отправляют резервистов, то есть людей, не имеющих боевого опыта, не имеют большого желания воевать, а в то время высвобождают резервы для того, чтобы отправить их на фронт".

По мнению эксперта, это только начало. Россияне видят, что мы ничего не можем им сейчас в тактическом плане противопоставить, то есть, на определенных тактических участках они могут наступать.

"Самые критические участки сейчас Покровск, частично Орехово-Запорожское направление, Славянское направление. И россияне понимают, что им нужны люди – простые солдаты, которые будут по двое, по трое штурмовать позиции. Потому это свидетельствует о том, что россияне понимают свои проблемы, понимают, как их решить. И, конечно, это бесспорно свидетельствует о том, что война точно не закончится ни в этом году, ни в следующем, если Украина будет продолжать сражаться", – констатировал Николай Мельник.

Россияне будут идти дальше

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что любая мобилизация резервистов в России может быть связана только с войной. Особенно, учитывая, какими темпами Россия теряет своих солдат на линии столкновения.

"По данным президента, только за прошлый месяц у россиян 25 тысяч потерь. Я думаю, что это те потери, которые заставляют россиян искать новые пути, чтобы пополнять свои ряды и продолжать воевать. Вот поэтому для нас это не должно быть каким-то ощущением расслабления, что мы там очень быстро их выбиваем, что они начали массово заниматься набором россияне. На самом деле россияне будут идти воевать и дальше, несмотря на то, что это бесперспективная война, которая точно не стоит жизни людей, которые просто приходят захватывать чужие земли", – отметил эксперт.

При этом Максим Джигун отмечает, что это также дополнительный сигнал о том, что и Европе следует с этим и над этим работать. Потому что россияне останавливаться точно не будут и пытаться взять их измором нет никакого смысла.

