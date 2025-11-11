Закінчення війни не буде: чи справді у РФ стартувала прихована мобілізація

У РФ розпочався масовий набір резервістів для нібито охорони критично важливих об’єктів інфраструктури. Формування таких підрозділів стартувало щонайменше у 20 російських регіонах. Чи можна сказати, що це й є та сама прихована мобілізація про що говорилося раніше? Чи є це черговим свідченням того, що війна в Україні буде затягуватися? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Росіяни розуміють, що їм потрібні прості солдати, які будуть штурмувати позиції

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник так прокоментував ситуацію:

"Це початок прихованої мобілізації. Для чого це відбувається? Зараз росіяни наповнюють тилові частини людьми і тилові підрозділи зможуть висунутися ближче до фронту. Це стандартна практика для збройних сил Російської Федерації. В принципі для будь-якої армії, коли на критичну інфраструктуру відправляють резервістів, тобто людей, які не мають бойового досвіду, не мають великого бажання воювати, а у той час вивільняють резерви для того, щоб відправити їх на фронт".

На думку експерта, це тільки початок. Росіяни бачать, що ми нічого не можемо їм зараз у тактичному плані протиставити, тобто на певних тактичних ділянках вони можуть наступати.

"Найбільш критичні ділянки зараз Покровськ, частково Оріхово-Запорізький напрямок, Слов'янський напрямок. І росіяни розуміють, що їм потрібні люди – прості солдати, які будуть по двоє, по троє штурмувати позиції. Тому це свідчить про те, що росіяни розуміють свої проблеми, розуміють, як їх вирішити. І, звісно, це беззаперечно свідчить, що війна точно не закінчиться ані у цьому році, ані у наступному, якщо Україна буде продовжувати битися", – констатував Микола Мельник.

Росіяни будуть йти далі

Політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун зазначив, що будь-яка мобілізація резервістів у Росії може бути пов'язана тільки з війною. Особливо, враховуючи, якими темпами Росія втрачає своїх вояк на лінії зіткнення.

"За даними президента лише за минулий місяць у росіян 25 тисяч втрат. Я думаю, що це ті втрати, які змушують росіян шукати нові шляхи для того аби поповнювати свої ряди і продовжувати воювати. Ось тому для нас це не має бути якимось відчуттям розслаблення, що мовляв ми там дуже швидко їх вибиваємо, що вони почали масово займатися набором росіяни. Насправді росіяни будуть йти воювати і надалі, незважаючи на те, що це безперспективна війна, яка точно не вартує життя людей, які просто приходять захоплювати чужі землі", – зазначив експерт.

При цьому Максим Джигун наголошує, що це також додатковий сигнал про те, що і Європі варто з цим і над цим працювати. Тому що росіяни зупинятись точно не будуть і намагатися взяти їх змором немає ніякого сенсу.

