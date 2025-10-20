Окружение Путина бьет тревогу из-за "заговора": его отказывают ехать в Будапешт

На фоне подготовки встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште в России прозвучало неожиданное и конспирологическое предупреждение. Бывший полковник российской внешней разведки, экснелегал СВР Андрей Безруков публично заявил, что Путин может стать мишенью "британского сговора с целью убийства" и призвал диктатора "не ехать в Будапешт".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщило издание Express .

Во время выступления на российском государственном телевидении Безруков, ныне профессор МГИМО и советник "Роснефти", посоветовал перенести запланированную встречу с Трампом в Дубай.

Он выразил мнение, что Великобритания может прибегнуть к "совершенно вероломной операции", ведь, по его словам, "весь менталитет британцев построен так, что если Путина нет, то нет и проблем... во-первых, Россия развалится".

"И для них удар по нам, включая вполне вероломную операцию, которая может быть осуществлена во время встречи в Будапеште, — это решение, — заявил Безруков, не предоставив никаких доказательств. — Они пойдут на риск, потому что сейчас рискуют всем".

В ответ на эти заявления телеведущий пропагандист Владимир Соловьев предложил провести переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. В то же время он выразил мнение, что Путин, "столь смелый", может все же рискнуть поехать в Венгрию, несмотря на оговорку.

Безруков ответил, что "мужество" в этом случае не имеет значения: "Верховный главнокомандующий [Путин] представляет страну, и здесь интересы страны важнее мужества одного человека".

Если поездка Путина в Будапешт все же состоится, это станет его первой с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Следует отметить, что Венгрия заранее заверила Москву, что не будет исполнять ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МКС). Документ связан с подозрением в военном преступлении — незаконной депортации украинских детей в Россию и на оккупированные ею территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что администрация президента Дональда Трампа не подвержена эскалациям. После смены президента США не вводят новые санкции против РФ, не оказывают военной поддержки Украине, даже голосуют в ООН вместе с россиянами. А вот возможные поставки "Томагавков" – это отказ от привычной стратегии и шаг к эскалации. То есть, Америка больше не видит смысла в переговорах с Россией. Об этом рассказал нардеп "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

Парламентарий считает, что именно это и вызвало звонок Путина Трампу. Ведь выход США из переговоров – гораздо более критическое событие для РФ, чем условные 20 или 30 американских ракет в Украине.

