Оточення Путіна б'є на сполох через "змову": його відмовляють їхати до Будапешта

На тлі підготовки можливої зустрічі між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом у Будапешті в Росії пролунало несподіване та конспірологічне попередження. Колишній полковник російської зовнішньої розвідки, екснелегал СЗР Андрій Безруков публічно заявив, що Путін може стати мішенню "британської змови з метою вбивства" і закликав диктатора "не їхати до Будапешта".

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про це повідомило видання Express.

Під час виступу на російському державному телебаченні Безруков, який нині є професором МДІМВ і радником "Роснефти", порадив перенести заплановану зустріч із Трампом до Дубая.

Він висловив думку, що Велика Британія може вдатися до "абсолютно віроломної операції", адже, за його словами, "весь менталітет британців побудований так, що якщо Путіна немає, то немає і проблем... по-перше, Росія розвалиться".

"І для них удар по нам, включно з цілком віроломною операцією, яка може бути здійснена під час зустрічі в Будапешті, — це рішення, — заявив Безруков, не надавши жодних доказів. — Вони підуть на ризик, бо зараз ризикують усім".

У відповідь на ці заяви телеведучий-пропагандист Володимир Соловйов запропонував провести переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах. Водночас він висловив думку, що Путін, "настільки сміливий", може все ж ризикнути поїхати до Угорщини, попри застереження.

Безруков відповів, що "мужність" у цьому випадку не має значення: "Верховний головнокомандувач [Путін] представляє країну, і тут інтереси країни важливіші, ніж мужність однієї людини".

Якщо поїздка Путіна до Будапешта все ж відбудеться, це стане його першою з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Варто зазначити, що Угорщина заздалегідь запевнила Москву, що не виконуватиме ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС). Документ пов’язаний із підозрою у військовому злочині — незаконній депортації українських дітей до Росії та на окуповані нею території.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що адміністрація президента Дональда Трампа не схильна до ескалацій. Після зміни президента США не запроваджують нові санкції проти РФ, не надають військову підтримку Україні, навіть голосують в ООН разом з росіянами. А ось можливе постачання "Томагавків" – це відмова від звичної стратегії та крок до ескалації. Тобто Америка більше не бачить сенсу у переговорах з Росією. Про це розповів нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

Парламентар вважає, що саме це і спричинило дзвінок Путіна Трампу. Адже вихід США з перемовин – набагато критичніша подія для РФ, ніж умовні 20 або 30 американських ракет в України.

