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Окружение Путина не верит в причастность Украины к теракту в Москве: инсайд из Кремля

Соратники диктатора не считают, что Украина организовала теракт в Москве

сегодня, 21:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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В окружении российского диктатора Владимира Путина есть чиновники, которые не разделяют его позицию, что Украина якобы причастна к террористическому акту в концертном зале "Крокус сити холла" в Москве.

Окружение Путина не верит в причастность Украины к теракту в Москве: инсайд из Кремля

В Кремле не считают, что Украина причастна к теракту в "Крокусе". Фото из открытых источников

Как пишет Bloomberg, чиновники из окружения Путина сообщили, что нет никаких доказательств причастности Украины к массовому расстрелу россиян 22 марта в Москве.

Как утверждает Bloomberg, четыре человека, имеющих тесные связи с Кремлем, рассказали, что у российских спецслужб нет никаких доказательств причастности Украины к теракту.

Издание пишет, что "Путин присутствовал на обсуждениях, где российские чиновники согласились, что нет никакой связи с Киевом, но по-прежнему полон решимости использовать теракт, чтобы попытаться сплотить россиян в поддержку войны против Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. "Снова пошла искусственная дискуссия о размышлении, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство России расширило список данных, которые владельцы сайтов обязаны хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам. В список таких данных добавили геолокацию граждан и используемые ими средства. Предлагаемые изменения затрагивают правила хранения данных, установленные для организаторов распространения информации в интернете в 2020 году.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-26/putin-close-allies-see-no-link-to-moscow-arena-attack
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