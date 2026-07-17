Олигархи убегают от Путина: какое решение приняла элита РФ на фоне затягивающейся войны

Российская финансовая элита все активнее выводит свое состояние за пределы страны, пытаясь обезопасить их от экономического кризиса и политики Кремля по национализации частных активов. Такой вывод содержится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на расследование Bloomberg.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, несколько самых богатых россиян, в том числе бизнесмены, приближенные к президенту РФ Владимиру Путину, переводят свои активы в криптовалюту, золото, недвижимость за рубежом и другие частные инвестиции. Особенно выросли неофициальные потоки капитала из-за криптовалютных инструментов, среди которых упоминается стейблкоин A7A5, связанный с молдавским пророссийским политиком Иланом Шором.

Аналитики отмечают, что причиной такого поведения стали опасения из-за ухудшения состояния российской экономики, проблем банковского сектора и участившиеся случаи изъятия частной собственности государством. По оценке ISW Кремль фактически начал разрушать неформальное соглашение, которое Путин заключил с олигархами еще в начале своего правления.

В марте 2026 г. российский президент призвал крупный бизнес финансировать войну против Украины, хотя еще в 2000 году гарантировал неприкосновенность приватизированных активов в обмен на политическую лояльность. Уже в мае Генеральная прокуратура РФ национализировала самый крупный аграрный холдинг страны, что стало сигналом для крупного бизнеса.

В ISW отмечают, что война все сильнее подрывает российскую экономику, усугубляя инфляцию, структурные проблемы и финансовые риски. На этом фоне даже ближайшее окружение Кремля все активнее ищет способы спасти собственное состояние от возможной конфискации.

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