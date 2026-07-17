Олігархи тікають від Путіна: яке рішення прийняла еліта РФ на фоні війни, що затягується

Російська фінансова еліта дедалі активніше виводить свої статки за межі країни, намагаючись убезпечити їх від економічної кризи та політики Кремля щодо націоналізації приватних активів. Такий висновок міститься у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на розслідування Bloomberg.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, кілька найбагатших росіян, зокрема бізнесмени, наближені до президента РФ Володимира Путіна, переводять свої активи у криптовалюту, золото, нерухомість за кордоном та інші приватні інвестиції. Особливо зросли неофіційні потоки капіталу через криптовалютні інструменти, серед яких згадується стейблкоїн A7A5, пов'язаний із молдовським проросійським політиком Іланом Шором.

Аналітики зазначають, що причиною такої поведінки стали побоювання через погіршення стану російської економіки, проблеми банківського сектору та дедалі частіші випадки вилучення приватної власності державою. За оцінкою ISW, Кремль фактично почав руйнувати неформальну угоду, яку Путін уклав з олігархами ще на початку свого правління.

У березні 2026 року російський президент закликав великий бізнес фінансувати війну проти України, хоча ще у 2000 році гарантував недоторканність приватизованих активів в обмін на політичну лояльність. Уже в травні Генеральна прокуратура РФ націоналізувала найбільший аграрний холдинг країни, що стало сигналом для великого бізнесу.

В ISW наголошують, що війна дедалі сильніше підриває російську економіку, посилюючи інфляцію, структурні проблеми та фінансові ризики. На цьому тлі навіть найближче оточення Кремля дедалі активніше шукає способи врятувати власні статки від можливої конфіскації.

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