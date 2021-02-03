ОМОНовцы жестоко избивают протестующих дубинками: что происходит в Москве после приговора Навальному

После объявления приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Москве начались акции протеста. Акции сопровождаются задержаниями участников, больше, сообщает РБК-Украина.

Российский ОМОН (фото из открытых источников)

После решения Симоновского суда Москвы сторонники Навального призвали всех неравнодушных выйти на улицы и собраться на Манежной площади рядом с Кремлем.

Люди также собираются у Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Полиция в мегафон просит протестующих разойтись. ОМОНовцы практически полностью "зачистили" Манежную площадь в центре Москвы и продолжают точечные задержания на прилегающих улицах.

В Москве закрыты станции "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад", поезда идут без остановок. Российские Telegram-каналы сообщают, что на акциях протеста в Москве задержали нескольких журналистов. Так, задержали журналистов издания The Bell Анастасию Стогний и Валерию Позичанюк, а также журналистку "Важных историй" Екатерину Аренину.

Отметим, в конце 2014 года его приговорили к 3,5 года по делу "Ив Роше". Он должен был отмечаться во ФСИН 2 раза в месяц. В ведомстве посчитали, что Навальный не исполнял возложенные на него судом обязанности: являясь дважды условно осужденным, он неоднократно нарушал условия испытательного срока (как до своей госпитализации, так и после выписки). На время лечения у ФСИН претензий нет. Суд со всем согласился.

Напомним, суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме.

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