logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.02.2021

BTC/USD

35608.28

ETH/USD

1536.59

LTC/USD

143.09

НБУ 03.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия ОМОНовцы жестоко избивают протестующих дубинками: что происходит в Москве после приговора Навальному
commentss НОВОСТИ Все новости

ОМОНовцы жестоко избивают протестующих дубинками: что происходит в Москве после приговора Навальному

Участники акции в центре Москвы перекрыли движение транспорта по Неглинной улице

сегодня, 00:09
Автор:

Ольга Чародий

После объявления приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Москве начались акции протеста. Акции сопровождаются задержаниями участников, больше, сообщает РБК-Украина.

ОМОНовцы жестоко избивают протестующих дубинками: что происходит в Москве после приговора Навальному

Российский ОМОН (фото из открытых источников)

После решения Симоновского суда Москвы сторонники Навального призвали всех неравнодушных выйти на улицы и собраться на Манежной площади рядом с Кремлем.

Люди также собираются у Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Полиция в мегафон просит протестующих разойтись.  ОМОНовцы практически полностью "зачистили" Манежную площадь в центре Москвы и продолжают точечные задержания на прилегающих улицах.

В Москве закрыты станции "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад", поезда идут без остановок. Российские Telegram-каналы сообщают, что на акциях протеста в Москве задержали нескольких журналистов. Так, задержали журналистов издания The Bell Анастасию Стогний и Валерию Позичанюк, а также журналистку "Важных историй" Екатерину Аренину. 

Отметим, в конце 2014 года его приговорили к 3,5 года по делу "Ив Роше". Он должен был отмечаться во ФСИН 2 раза в месяц. В ведомстве посчитали, что Навальный не исполнял возложенные на него судом обязанности: являясь дважды условно осужденным, он неоднократно нарушал условия испытательного срока (как до своей госпитализации, так и после выписки). На время лечения у ФСИН претензий нет. Суд со всем согласился.

Напомним, суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.rbc.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

olena alve

сегодня, 00:24

Мені шкода розмістити це в Інтернеті, але у мене немає вибору. Хіба я ніколи не вірив у любовні заклинання чи заклинання, поки не зустрів того фокусника, коли цього року відвідав свого друга в Нідерландах на діловому саміті. Я думав, що людина на ім’я доктор АЛАБА справді впливовий, і він може допомогти із заклинаннями, які повернуть загублених, закоханих та чарівні гроші, магію чи магію для хорошої роботи чи щастя. Зараз я щаслива. Я даю свідчення, тому що чоловік, за якого я хотів одружитися, залишив мене за 5 тижнів до весілля, і моє життя було перевернуто з ніг на голову, бо наші стосунки тривали 3 роки. Я дуже любив його, але його мати була проти нас і не мала добре оплачуваної роботи. Зустрівши цього чарівника, я розповів йому, що сталося, і пояснив йому ситуацію. Спочатку я вагався і був підозрілим, але просто спробував. І через два дні, коли я повернувся до Німеччини, мені зателефонував друг (нині чоловік), який прийшов до мене, і я вибачився, що все було домовлено з його матір’ю та родиною та отримав нову співбесіду, щоб одружитися. Я не повірив, бо доктор АЛАБА просто запитав моє ім’я та ім’я мого друга і все, що я хотів. Що ж, зараз ми щасливі у шлюбі і чекаємо на нашу маленьку дитину, а мій чоловік також має нову роботу, і наше життя стало набагато кращим. Його електронна пошта така: тепер ми щасливі у шлюбі та чекаємо на нашу маленьку дитину, а мій чоловік також має нову роботу, і наше життя стало набагато кращим. Його електронна пошта така: тепер ми щасливі у шлюбі та чекаємо на нашу маленьку дитину, а мій чоловік також має нову роботу, і наше життя стало набагато кращим. Його електронна адреса: [email protected] Ви також можете надіслати йому WhatsApp на 2349071995123.

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ