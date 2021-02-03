ОМОНовцы жестоко избивают протестующих дубинками: что происходит в Москве после приговора Навальному

Язык
Coinspot 03.02.2021
BTC/USD
35608.28
ETH/USD
1536.59
LTC/USD
143.09
НБУ 03.02.2021
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
После объявления приговора российскому оппозиционеру Алексею
Навальному в Москве начались акции протеста. Акции сопровождаются задержаниями
участников, больше, сообщает РБК-Украина.
Российский ОМОН (фото из открытых источников)
После решения Симоновского суда Москвы сторонники Навального
призвали всех неравнодушных выйти на улицы и собраться на Манежной площади
рядом с Кремлем.
Люди также собираются у Гостиного двора в Санкт-Петербурге.
Полиция в мегафон просит протестующих разойтись. ОМОНовцы практически
полностью "зачистили" Манежную площадь в центре Москвы и продолжают
точечные задержания на прилегающих улицах.
В Москве закрыты станции "Охотный ряд", "Площадь Революции" и
"Александровский сад", поезда идут без остановок. Российские Telegram-каналы
сообщают, что на акциях протеста в Москве задержали нескольких журналистов.
Так, задержали журналистов издания The Bell Анастасию Стогний и Валерию
Позичанюк, а также журналистку "Важных историй" Екатерину Аренину.
Отметим, в конце 2014 года его приговорили к 3,5 года по делу "Ив Роше". Он должен был отмечаться во ФСИН 2 раза в месяц. В ведомстве посчитали, что Навальный не исполнял возложенные на него судом обязанности: являясь дважды условно осужденным, он неоднократно нарушал условия испытательного срока (как до своей госпитализации, так и после выписки). На время лечения у ФСИН претензий нет. Суд со всем согласился.
Напомним, суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
olena alve
сегодня, 00:24
Мені шкода розмістити це в Інтернеті, але у мене немає вибору. Хіба я ніколи не вірив у любовні заклинання чи заклинання, поки не зустрів того фокусника, коли цього року відвідав свого друга в Нідерландах на діловому саміті. Я думав, що людина на ім’я доктор АЛАБА справді впливовий, і він може допомогти із заклинаннями, які повернуть загублених, закоханих та чарівні гроші, магію чи магію для хорошої роботи чи щастя. Зараз я щаслива. Я даю свідчення, тому що чоловік, за якого я хотів одружитися, залишив мене за 5 тижнів до весілля, і моє життя було перевернуто з ніг на голову, бо наші стосунки тривали 3 роки. Я дуже любив його, але його мати була проти нас і не мала добре оплачуваної роботи. Зустрівши цього чарівника, я розповів йому, що сталося, і пояснив йому ситуацію. Спочатку я вагався і був підозрілим, але просто спробував. І через два дні, коли я повернувся до Німеччини, мені зателефонував друг (нині чоловік), який прийшов до мене, і я вибачився, що все було домовлено з його матір’ю та родиною та отримав нову співбесіду, щоб одружитися. Я не повірив, бо доктор АЛАБА просто запитав моє ім’я та ім’я мого друга і все, що я хотів. Що ж, зараз ми щасливі у шлюбі і чекаємо на нашу маленьку дитину, а мій чоловік також має нову роботу, і наше життя стало набагато кращим. Його електронна пошта така: тепер ми щасливі у шлюбі та чекаємо на нашу маленьку дитину, а мій чоловік також має нову роботу, і наше життя стало набагато кращим. Його електронна пошта така: тепер ми щасливі у шлюбі та чекаємо на нашу маленьку дитину, а мій чоловік також має нову роботу, і наше життя стало набагато кращим. Його електронна адреса: [email protected] Ви також можете надіслати йому WhatsApp на 2349071995123.