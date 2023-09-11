Он годами защищал Путина: теперь он открывает правду о президенте РФ

Бывший охранник Путина Виталий Брижатый рассказал, как работал на президента России. По его словам, Путин никому не верит и боится за свою жизнь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Брыжатого для телеканала "Дождь".



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Брижатый работал в российском ОМОНе, а затем перешел в ФСБ – службу, отвечающую за безопасность высшего руководства РФ. Брыжатый в основном занимался проверкой местности на наличие взрывчатки и был охранником резиденции Путина вблизи поселка Олива в оккупированном Крыму.

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Из-за угроз, что его отправят на фронт, Брижатый покинул службу и сбежал с семьей в Эквадор. Именно оттуда он рассказал правду о Путине.

"Путин никому не верит даже своей охране, которая может не знать, где именно находится президент", — говорит Брижатый и указывает, что им могли говорить о пребывании Путина в одном месте, а на самом деле он находился в совсем другом.

В качестве примера Брижатый вспоминает случай прибытия Путина в Крым. По его словам, охрану сообщили, что Путин прибудет одновременно в два аэропорта расстояние между которыми около 100 км – Симферополь и Севастополь. Однако российский диктатор приезжал в аннексированный Крым другим транспортом – морем.

"Это показывает, насколько Путин боится за свою жизнь", – сказал бывший телохранитель российского президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что популярный американский историк и профессор Тимоти Снайдер назвал основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте России Дмитрии Медведеве, который назвал россиян людьми второго сорта.