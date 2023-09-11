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Он годами защищал Путина: теперь он открывает правду о президенте РФ

Бывший телохранитель Путина утверждает, что российский диктатор очень боится.

11 сентября 2023, 16:03 comments4184
Автор:
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Slava Kot
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Бывший охранник Путина Виталий Брижатый рассказал, как работал на президента России. По его словам, Путин никому не верит и боится за свою жизнь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Брыжатого для телеканала "Дождь".

Он годами защищал Путина: теперь он открывает правду о президенте РФ

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Брижатый работал в российском ОМОНе, а затем перешел в ФСБ – службу, отвечающую за безопасность высшего руководства РФ. Брыжатый в основном занимался проверкой местности на наличие взрывчатки и был охранником резиденции Путина вблизи поселка Олива в оккупированном Крыму.


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Из-за угроз, что его отправят на фронт, Брижатый покинул службу и сбежал с семьей в Эквадор. Именно оттуда он рассказал правду о Путине.

"Путин никому не верит даже своей охране, которая может не знать, где именно находится президент", — говорит Брижатый и указывает, что им могли говорить о пребывании Путина в одном месте, а на самом деле он находился в совсем другом.

В качестве примера Брижатый вспоминает случай прибытия Путина в Крым. По его словам, охрану сообщили, что Путин прибудет одновременно в два аэропорта расстояние между которыми около 100 км – Симферополь и Севастополь. Однако российский диктатор приезжал в аннексированный Крым другим транспортом – морем.

"Это показывает, насколько Путин боится за свою жизнь", – сказал бывший телохранитель российского президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что популярный американский историк и профессор Тимоти Снайдер назвал основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте России Дмитрии Медведеве, который назвал россиян людьми второго сорта.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hZtqw9LjeKo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
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